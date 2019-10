Kanye West cree que Dios lo recompensó por volver al cristianismo

Kanye West cree que la altísima cantidad que ha recibido este año en devolución de impuestos es una recompensa por parte de Dios por haberse reconvertido al cristianismo.

Durante su aparición este lunes en Carpool Karaoke, el músico ha revelado que este año ha recibido una devolución de impuestos de 68 millones de dólares y que, en su opinión, es debido a su reconversión al cristianismo.

"Dios me está usando para presumir", exclamó Kanye, quien añadió: "El año pasado gané 115 millones de dólares y aún terminé con 35 millones en deudas. Este año miré hacia arriba y me devolvieron 68 millones de dólares en mis declaraciones de impuestos".

Y aún profundizó en sus reflexiones: "La gente necesita escuchar de alguien que ha sido endeudado por el sistema, la gente necesita hablar sobre este tipo de números ahora que están al servicio de Cristo".

A pesar de las palabras de Kanye West, Dios no tiene nada que ver con esto, sino que se trata más bien de su amigo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien ha puesto en marcha una exención fiscal masiva para las rentas más altas del país.

Sea como fuere, Kanye West acaba de lanzar un nuevo álbum en el que mezcla el hip hop con el soul y el góspel más espiritual con el título de 'Jesus is King'. En él hay canciones como 'Follow God', 'On God', 'God is', 'Closed on sunday' o 'Jesus is Lord'.

