Julián Gil se deja apapachar por Valeria Marín tras cirugía

Julián Gil a través de un post que subió a su cuenta oficial de Instagram expresó a sus seguidores que tenía que someterse a una cirugía de rodilla que venía postergando hace ya un tiempo por el tema del Covid-19.

En dicha publicación agradeció a los doctores y a la gente que le ha mandado mensajes de apoyo para su recuperación.

Lo que verdaderamente el actor argentino no esperaba era la sorpresa que su novia, la periodista Valeria Marín le tenía al llegar a casa.

a Julián al llegar a casa, pues así lo dio a conocer el empresario a través de un post en su feed de Instagram, en el cual agradece a su novia por estar a su lado y a sus amigos, familiares y seguidores por ser cómplices y estar al pendiente de él.

"Ayer al salir de la operación entre la anestesia y las pepas estaba así como en otra galaxia (médicamente drogado) y al llegar a casa estaba ELLA ... la miré y dije si es ELLA, se me olvidó el dolor y se me quitó la notaaaaaa … ELLA y sus detalles su amor tan bonito ... Gracias @valmarin_r por hacerme los días más lindos, cada día me sorprendes más, hasta enfermera es la nena Jajaja. Gracias @patty_ramosco @hector_gacha y @pagohe2001 por ser cómplices de la sorpresa. A mis hijos @nicolle_gil, juliancito y familia por estar pendientes a la distancia y a todos mis seguidores cibernéticos por las buenas energías. Ahora a recuperarse poco a poco con terapias amor y fe", escribió en la descripción.



En la fotografía donde escribió el texto, se puede observar a Julián y Valeria acostados en una cama, en donde el actor se encuentra sonriente y Valeria se muestra dormida detrás de él.

Los comentarios de sus seguidores, amigos y fans no se hicieron esperar, expresando que el amor de ambos es verdadero.

"Qué bonito momento, disfrutenlo mucho y que su amor dure demasiado". "Que bello esto, que viva el amor del bueno". "Que alegría verte bien, un abrazo enorme". "Que te mejores pronto Julián querido". "Recuperate pronto Juli, que bueno saber que estás en pleno amor". "Ella es de las buenas, cuídala mucho, que te recuperes pronto", se lee entre los comentarios.

Momentos antes de esa publicación, Gil compartió dos fotografías en donde se encuentra en la cama del hospital y saliendo en silla de ruedas, acompañado de las doctoras que intervinieron en la operación.

"Hoy me sometí a una operación que me tocaba ya hace meses y la venía postergando por el tema del covid… Quiero agradecer a los doctores @jzshaw10 @El_lisy_ortho por sus atenciones y cariño. Ahora sí rodilla nueva Jajaja.

Gracias Dios por acompañarme en la operación todo fue un éxito, ahora a descansar y terapia con @drbehealthy , Gracias a todos por sus buenas vibras", expresó.



Julián y Valeria dieron a conocer su relación a finales del mes de julio a través de sus redes sociales, pero según varias versiones ya mantenían el romance en secreto desde hace medio año.

rad