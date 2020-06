Juanpa Zurita estrena cuerpo

Juanpa Zurita está de estreno este mes pero no por un nuevo proyecto sino porque tiene cuerpo nuevo. El influencer comparte que esta cuarentena la aprovechó para hacer ejercicio, luego de tres años de hacer nada y, según la fotografía que posteó en Instagram, los cambios son notables. "Cuando empieza este encierro me pongo el objetivo personal de entrenar diario porque ahora sí se me habían acabado las excusas, ya no podía decir 'no tengo tiempo’”, dice. Juanpa ha recibido felicitaciones de personajes como Luisito Comunica, Sherlyn y Alfonso Herrera, entre otros.

Anabel Ferreira no está lista para hablar de Héctor Suárez

"Ahí va el golpe" fue el último proyecto del recién fallecido actor Héctor Suárez, con el que Anabel Ferreira volvería a la televisión, sin embargo, tras la reciente muerte del actor, el programa que abordaría temas políticos y sociales se truncó; Anabel, quien ha declarado poco acerca de la pérdida de su amigo, comentó que ella misma le hará un homenaje en su momento. "Sé que han querido que yo haga declaraciones al respecto, pero creo que le compete a la familia; yo también estoy viviendo mi duelo y claro que le haremos homenajes a Héctor Suárez en su momento, pero esto es otra cosa", dijo.

Filmes hacen fila en la reapertura de cines

Ya algunas distribuidoras han levantado la mano para ofrecer sus títulos para estar en fila tan pronto se dé luz verde para la apertura de cines en varias ciudades de la República Mexicana. La animación "Escuela de miedo", que cuenta con las voces de Natalia Téllez y Polo Morín, estaría estrenando inicialmente este mes en algunas ciudades, nos cuentan, pero todo es incierto hasta que se amplíe la apertura de cines.



