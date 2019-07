Juan Osorio una vida de éxitos y polémicas

Juan Osorio es un productor mexicano que ha estado a cargo de importantes producciones para Televisa, entre ellas “Salomé”, “Velo de novia” y "Mi marido tiene familia".



Pese a los éxitos profesionales, la vida personal del productor ha estado rodeada de polémica, donde se ha tenido que enfrentar a la pérdida de seres queridos, los fracasos amorosos y las adicciones.



A finales de los 90 y hasta 2003 estuvo casado con Niurka Marcos, con quien tuvo a su hijo más pequeño, Emilio Osorio, protagonista de "Juntos el Corazón nunca se equivoca".



Durante su matrimonio con la cubana, Juan habría vivido una de las etapas más duras en cuanto a las adicciones se refiere. Niurka señaló en diversas entrevistas que esto contribuyó al fracaso de su relación.



“El primer chasco me lo llevé en la mudanza, nunca se me va a olvidar ese día, yo llegué con un entusiasmo tremendo, con mis babys, Romina y Kiko, y Juan me abre la puerta, en penumbras, desfasado, fue la primera vez que yo vi a Juan en un estado crítico, drogado”, dijo durante una entrevista para el programa "Historias Engarzadas". También contó de algunas situaciones de violencia física que padeció con él, pero ambos trataron de sobrellevarlo.



Fue hasta que Emilio Azcárraga y Eduardo Murguía mandaron por él a Monterrey -durante las grabaciones de “El alma no tiene color”-, en 1997, que Juan Osorio se internó en un centro de rehabilitación. Él mismo reconoció en entrevistas lo difícil que fue aceptar su condición de adicto.



La pareja aún volvió cuando él se recuperó, pero no durarían mucho más tiempo. En 2006, Juan Osorio se casó con Emireth Rivera, con quien tendría un matrimonio de una década.



En 2013, el productor vivió una de sus más grandes pérdidas, la muerte de su hijo, Juan Wenceslao Osorio, quien falleció el 29 de junio de ese año a causa de un infarto fulminante. Previamente, el joven había padecido problemas del alcoholismo.

Aún ahora que el productor apoya incondicionalmente a su hijo pequeño, Emilio, dice que conserva fresco el dolor de aquella pérdida, una pérdida de la que nunca se repondrá pero que sobrelleva. De hecho, en 2016 dijo a los medios que seguía recibiendo señales de Osorio Jr.



“Hoy estoy viviendo en la casa donde viví con Juan, entonces de repente lo oigo, oigo ruidos y yo así lo quiero interpretar, platico con él”, dijo.



Además del fallecido Juan, Osorio es padre de Emilio, Miriam y Kenya.



En entrevistas pasadas, dijo a EL UNIVERSAL que él estaba muy consternado por la inseguridad, y por ello, evitaba los restaurantes, y por eso mismo trata de estar en comunicación constantemente con su hijo Emilio y con sus hijas.



Aparte de su constante trabajo en televisión, el productor ha estado a cargo de puestas en escena salidas de la pantalla como “Mi corazón es tuyo” y “Aristemo, el musical”, además de “Aventurera”.



A sus 62 años, padece diabetes, por ello, ha presumido que anda en las producciones con sus tuppers de vegetales y comida saludable.

En el aspecto amoroso no se ha vuelto a casar, pero se le ha relacionado sentimentalmente con actrices como Laura Vignatti, ambos lo han desmentido.



Actualmente se encuentra trabajando en la serie “Juntos, el corazón nunca se equivoca” y después trabajaría en otra serie que se titulará “Soltero con hijas”. Entre sus pendientes, ha dicho, se encuentra la realización de la biopic de Cantinflas, para la que se encuentra en espera de Diego Luna, un actor que quiere como protagonista.

