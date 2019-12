Jane Fonda, arrestada por protestar contra la crisis climática

La actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada este viernes por quinta vez en Washington mientras participaba en una protesta en el Congreso de Estados Unidos contra la crisis climática, en víspera de su 82 cumpleaños.

El grupo Fire Drill Fridays (simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la veterana intérprete y activista, y publicó un video del momento del arresto cuando era esposada por los agentes.

Junto a la actriz también fueron detenidos el director de la Campaña de Océanos de Greenpeace en Estados Unidos, John Hocevar, y la activista Heather Booth.

Antes de su arresto, la actriz se había dirigido a los manifestantes desde un podio donde había un cartel con el mensaje "Feliz 82 cumpleaños, Jane" para pedir acción frente a las emisiones de gases invernadero y desde donde hizo hincapié en el vínculo entre la crisis climática y la salud de los seres humanos.

