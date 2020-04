Hijos de Fernando del Solar superaron el sarampión

En estos días de cuarentena, Fernando del Solar ha pasado tiempo con sus hijos, su novia y la hija de su novia (con quienes vive).

Un día, estando en casa de Fer, los tres pequeños se llenaron de ronchitas, especialmente Paolo, por lo que Del Solar consultó al equipo de médicos que lo atendió a él previamente y luego volvió a consultar con otro médico sobre esos granitos. Ambos estuvieron de acuerdo en que era un brote menor de sarampión.

“Aquí los tres niños se contagiaron, unos con más ronchitas que otros; Paolo, el más chiquito, tenía una picazón fuerte pero gracias a Dios a los tres días pasó y dejó de tenerlo, me dijeron los doctores que fue sarampión”, dijo Fernando.

El conductor aclaró que no es que sus pequeños no estuvieran vacunados, de hecho eso ayudó a que el brote no fuera tan agresivo. Recientemente en México se dio un brote de sarampión, y la principal causa fue la falta de vacunación.

“No es que (los niños) no estuvieran vacunados, por suerte por eso les pegó suave, no tuvieron ni fiebre, ni cuerpo cortado ni problemas respiratorios. Ya salieron, los tenía que devolver a su casa días antes pero como seguían con el brote decidimos que lo mejor era que no contagiaran a más gente en casa de su mamá”.

Por otro lado, Ingrid Coronado, mamá de Luciano y Paolo, dijo que le parecía imposible.

“Me parece extraño que estuvieran contagiados porque antes de que se enfermaran habían estado encerrados casi un mes; me parecía ilógico que se hubieran contagiado. Le hablé a su pediatra para preguntarle si tenían las vacunas y él me dijo que tenían todas las vacunas obligatorias y que no había manera de que hubiese sarampión”.

Al final, dijo Fernando, los niños ya están bien, pasando a cuarentena con sus familias. El conductor esperó que la siguiente fase no les prohiba verse.