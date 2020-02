George Harrison: Lo celebran con un jardín y estatua en su honor

George Harrison, músico británico que perteneció a la banda The Beatles, hoy estaría cumpliendo 77 años y para conmemorarlo, el ayuntamiento de Liverpoool, anunció The George Harrison Woodland Walk el cual es un bosque que se inaugurará en 2021 en Allerton, cerca de donde el músico nació.

Pero si esto no fuera suficiente también tendrá su propia estatua en Liverpool para recordar el amor que las personas le tienen a Harrison.

Olivia Harrison dijo a NME que esa es una manera excelente de recordar la vida y obra de su esposo: “George fue un ávido jardinero que encontró consuelo y alegría en estar al aire libre. No creo que haya mejor manera de conmemorarle en Liverpool que con un jardín que se convierta en un lugar de tranquilidad y reflexión para todos”.

To mark George's birthday today, the Liverpool City Council and the Harrison Estate proudly announce The George Harrison Woodland Walk, a memorial woodland opening in Liverpool in 2021. Artists are encouraged to submit artwork for the garden here – https://t.co/KP1fgwOsRD pic.twitter.com/oEzKgmxLeC

— George Harrison (@GeorgeHarrison) February 25, 2020