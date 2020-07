Gatell regaña a Pedro Infante

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud en México, convive con Pedro Infante y Jorge Negrete en Oaxaca. Artistas locales usaron una imagen del filme "Dos tipos de cuidado" en el que el ídolo de Guamúchil y el Charro Cantor son tomados del hombro por el epidemiólogo, regañándolos por querer salir de casa. La gente que pasa por ahí se divierte al ver a tres de los rostros más conocidos de la pantalla.

Mario Bautista pierde el control de su conferencia

La alegría del cantante Mario Bautista se apagó luego de unos minutos durante la conferencia de prensa que ofreció para anunciar su próximo concierto. El caos se produjo cuando varios reporteros comenzaron a interrumpir su anuncio con las interrogantes acerca de su problema legal por corrupción de menores. La también conductora Mónica Castañeda fue la primera en mostrar su descontento luego de que el influencer evadiera sus preguntas; finalmente contestó algunas afirmando que ha dejado el caso atrás, pero frente a la insistencia optó por pedir cambiar de tema. "No hubo ni carpeta de investigación ni nada porque no existió nunca el caso, el tema se cerró al 100% legalmente y realmente no quiero tener una conversación de esto porque es como una energía bien fea, chismorrona que no me late", dijo Bautista.

Bárbara de Regil, una mamá soltera y a mucha honra

La actriz recuerda cuando sólo eran ella y su hija Mar (antes de que llegara Fer Schoenwald a su vida), pues Bárbara tampoco contaba con el apoyo de su papá; esa situación, reconoce, más que hacerla caer, la volvió más fuerte. "Me hizo querer luchar por mis sueños y por ser cada día mejor",comparte De Regil, quien comenzó trabajando de mesera doble turno para mantener a su hija y terminar de estudiar.



