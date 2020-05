Galilea Montijo se burla de Karla Panini al aire; contesta la Lavandera

"¡No seas la Panini aquí mija, lo mío es el J Balvin, yo ya lo aparté!" le dijo Galilea Montijo a Andrea Escalona durante la transmisión del matutino "Hoy", en el que estaban haciendo una dinámica de manualidades, y entonces, Andrea dijo que quería darle su palito (manualidad que estaban haciendo) a J Balvin.

“Yo le quiero mandar mi palito a J balvin”, dijo Escalona, y Galilea no dudó en contestarle que no se comportara como una de las exLavanderas, Karla Panini, quien constantemente se vuelve tendencia por la historia entre ella y Karla Luna, quienes fueran amigas y socias pero terminaron toda relación por Américo Garza, el esposo de Luna.

Uy, ahora sí le tocó hasta a la Panini... y todo por J Balvin. JAJAJAJA pic.twitter.com/JnCj0UdWnx — Maria (@mariamariasabe) May 11, 2020

Américo y Karla Panini sostuvieron una relación que posteriormente descubrió Luna. Actualmente, Él está casado con Panini y ambos tienen al cuidado a Nina y Sara, las hijas de Luna con Américo.

También lee: Panini, Sarita, Saldívar y Luisito Rey, los más odiados de las redes

Este lunes, Galilea Montijo presentó la noticia del video que subieron los familiares de Karla Luna el 9 de mayo dando detalles de lo mal que la pasó Luna con Américo y Panini. La conductora del matutino se mostró solidaria con la familia y mandó un beso a Luna donde quiera que esté.

“Sí estuvo muy fuerte el fin de semana, la familia de Karla Luna, que por cierto, muy enojados y creo que con toda la razón, porque lo decía la hermana de Karla, es muy fácil hablar de la gente que ya no está aquí para defenderse. ¿Y qué crees, que le callan la boca a Karla Panini mostrando evidencias, cómo Karla enfrentó en su momento a Karla y a los dos en su cara se los dijo”, comentó Galilea

El 9 de mayo, la familia de la conductora subió un video para limpiar la imagen de Karla Luna. Estaban sus padres, sus hermanos y sus hijos. “Aquí estamos nosotros, para defender su imagen”, dijo su padre. La familia se dijo lastimada por las habladurías de terceras personas.

Hasta hoy, el video tiene 1.9 millones de visitas.

También lee: El escándalo entre Karla Luna, Américo Garza y Karla Panini



La madre de Luna lamentó recordó que cuando nació su nieta más pequeña, Karla Luna le puso “monito”, de cariño, y cuando Luna murió, no pudieron ver a la pequeña ni en navidad ni año nuevo.

“Pasa el Día de Reyes y veo una publicación con la foto de mi nieta donde se refería que puso (Panini) ‘Y que me saco el monito y que me quedo con él’, quiero aclarar que ella sabía que así le decíamos de cariño y eso a mí me dolió mucho, me dio mucha tristeza y coraje”.

La hija mayor de Karla Luna, Estephany Luna, dijo que no habían comentado nada porque quieren ver a sus dos hermanitas, que están bajo cuidado de Américo y Panini, pero el hermano de ésta, Rubén Luna, agregó que solamente las han visto dos meses desde que murió su mamá.

“A mis hermanas las hemos visto dos veces únicamente después de que falleció mi mamá, tenemos tres años, fue en el Centro Estatal de Convivencias, una convivencia de una hora, supervisada por una psicóloga”.

También lee: En inédito audio, Karla Luna expone infidelidad de su esposo con Karla Panini

El pasado 27 de abril, Panini publicó en Twitter una foto de la hija de Luna, con el mensaje “8 añitos mi niña mágica! Te amo y trabajaremos cada día para hacerte una niña feliz y de bien!”.

Entre los comentarios, una usuaria le escribió “Deja que convivan con sus hermanos, en el nombre de Dios, sí los conoces verdad, hipócrita!”, a lo que Panini contestó.

“Conviven, no hables sin saber!”.

La familia comentó que recibía maltrato psicológico y físico, que se burlaron de ella, que le robaron un dinero que nunca le pagaron, de acuerdo a su hermana, incluso cuando Luna les pidió que por favor, le pagaran por su situación de cáncer.

Contesta Panini a sus heaters

Ante todo esto, y luego de que advirtiera en cerrar sus redes sociales, Karla Panini en su cuenta de Instagram contestó todo lo que pasó desde el fin de semana pasado con una foto de cuerpo completo donde mandó bendiciones a todos y más a sus heaters.

Y para que sus seguidores se llenaran de comentarios, tantos buenos como malos, también se tomó una selfie, en plena cuarentena debido a la pandemia por e Covid-19, sentada en lo que parece una estética haciéndose un "cambio de look", toda sonriente.

También lee: Filtran video incómodo de Karla Panini con su esposo Américo Garza

al