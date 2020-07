Gael García se le resiste a Netflix

Nos cuentan que representantes de la compañía streaming han buscado con insistencia a Gael García Bernal, pero el actor se está cotizando caro y es que se ha resistido a firmar contrato porque no le han convencido los proyectos que le ofrecen, pues no quiere aparecer en un producto regional, como "Narcos", sino internacional, que se vea en Estados Unidos, Canadá y Europa. Luego de que su papel en la serie "Mozart in the jungle" le diera un Globo de Oro, el actor mira más allá de las fronteras. ¿lo convencerán?

Alan Estrada y Tom Cruise, como dos gotas de agua

Como dos gotas de agua, así es como podemos definir a Alan Estrada y Tom Cruise. En un video que el mexicano comparte en sus redes sociales con el título "Separados al nacer. Tom Cruise!/Estrada" reúne un par de escenas del astro de Hollywood pero con un montaje del rostro de Alan ¡y se ven igualitos! Incluso su propia amiga, Fernanda Castillo, le ha dicho "El Tom Cruise mexicano", comentario con el que sus fans están muy de acuerdo.

Tecnología juega mala pasada a Novecento

Los que la pasaron mal este fin de semana fueron los productores de La Teatrería con la función de la obra "Novecento" con Benny Ibarra, esto a causa de las complicaciones técnicas de la transmisión en vivo que los seguidores evidenciaron en redes sociales. Lo cierto es que, aunque se han dedicado a compartir únicamente las buenas respuestas en Twitter, todavía ronda por ahí uno que otro mensaje negativo. Eso sí, el teatro repuso la función y en lugar del en vivo a quienes no lograron entrar, les compartieron un código para verla por Vimeo. "Queridos amigos. Lamentamos mucho que algunos de ustedes no pudieron disfrutar de Novecento", escribió Benny.

Queridos amigos. Lamentamos mucho que algunos de ustedes no pudieron disfrutar de Novecento.

Les debe llegar un mail al mismo correo que registraron en su compra con un enlace para verla.

Les agradezco mucho su comprensión y paciencia.

Cualquier duda, escriban a @LaTeatreria pic.twitter.com/PtcDVhqghh — Benny Ibarra DeLlano (@bennyibarra) July 26, 2020



al