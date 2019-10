Gael García persiste que: "La mejor opción era votar por AMLO"

Tras los fatídicos sucesos de Culiacán, Sinaloa la opinión sobre cómo el Gobierno Federal manejó la situación todavía sigue dividida. No es de extrañar que figuras del espectáculo, que han dado a conocer sus inclinaciones políticas, opinen al respecto. Así Gael García Bernal en su cuenta de Twitter escribió que pese a todo y a las divisiones que hay en redes sociales siente que la mejor opción todavía fue haber votado por Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

Te puede interesar: Damián Alcázar apoya decisión de soltar al hijo del Chapo Guzmán

El actor de "Y tú mamá también" y "Amores Perros" abrió un hilo en su red social del pajarito, en donde hace una reflexión sobre usuarios que existen y que no entienden la diferencia entre responsabilidad y culpa, siendo la sensatez esa desigualdad que hay entre ellos y que pocas veces es difícil de reconocer.

El también director de cintas como "Chicuarotes" y "Déficit" dijo estar orgulloso que sin vivir en Los Ángeles, California, puede comentar las situaciones que día a día se viven en el país y por eso consideró que la mejor opción es haber votado por AMLO.

Sin embargo, esto hizo que muchos de sus seguidores se dividieran y unos lo atacaran pidiéndole que recapacitara sobre este tema de mantener su apoyo al Presidente de la Nación.

"Cállate Gael", "Responsabilidad es parte tuya que López llegará al poder, culpa me imagino que sentirás al ver que es un inepto. Que no tiene idea de cómo manejar nuestro México", "Hay algo en común en las cuentas que aún apoyan a ya saben quién: al igual que él, prefieren culpar a otros para evadir su responsabilidad".

Pero como Gael García describió en su mensaje, también hubo quien lo apoyó manteniendo su fe en López Obrador.

"La crítica a cualquier gobierno no significa tener que pertenecer a derecha o izquierda ni a partido alguno, hay quienes no soportan la libertad de palabra", "Yo voté por AMLO. Su mandato hasta ahora no me ha gustado, pero no me arrepiento haber votado por él", "Se me ocurre recomendar El existencialismo es un humanismo, conferencia de Sartre. Para entender la diferencia", entre otros.

Te puede interesar: Diego Luna, preocupado por la violencia en Culiacán

En el último párrafo del hilo que escribiera, el también productor de cine pidió a "homófobos, prohibicionistas, fanáticos de algún político o movimiento político, puritanos, fachos y sus sucedáneos", ya no seguirlo en Twitter, ya que no tomará en cuenta sus comentarios.

Hay algo en común entre aquellas cuentas de tuiter que no entienden la diferencia entre responsabilidad y culpa. En la vida real esa diferencia es muy evidente y es señal clara de sensatez para quien la reconoce, aunque a veces sea un tanto difícil reconocerla de inmediato. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) October 21, 2019

al