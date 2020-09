La actriz y cantante Paulina Goto dio a conocer el fallecimiento de su padre, Eduardo Gómez. Con una serie de fotografías en las que aparecen juntos, desde que ella era pequeña hasta su edad adulta, la joven lo despidió recordando sus palabras.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón. Porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.. (palabras de mi papá)”, escribió , y luego continuó.



Paulina Goto con su papá. Foto: Instagram

“A M O R... eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno. Gracias a todos x sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia”.

En su mensaje no especificó la causa de la muerte de su padre, sin embargo, ha recibido la solidaridad del medio artístico.

“Lo siento muchísimo Pau . Un abrazo apretado”, escribió Ana Brenda Contreras.

Sherlyn, Renata Notni, Ariadne Díaz, Natalia Téllez, Bárbara López, Claudia Martin y Fernanda Castillo son algunas de las artistas que le han dado el pésame.



