Erik Rubín chulea foto de Litzy en lencería

Litzy sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una sexy fotografía en lencería con la que consiguió más de 31 mil likes en una hora, entre los sorprendidos figura Erik Rubín.

La cantante de 37 años se dijo impactada por la reacción del público, con lo que para ella quedó comprobado que "el que no enseña no vende".

“Estoy impactada, nomás lo hice para calarlos a todos, me subí en calzones para ver si es cierto que el que no enseña no vende, toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar”, expresó.

Litzy no sólo impactó a sus fans, sino también a sus colegas cantantes, como Erik Rubín, quien comentó la instantánea con un "Qué guapa", acompañado de emoticones mandando besos.

Por supueto que los cibernautas no dejaron pasar el halago de Rubín, y mientras que algunos opinaron que no tiene nada de malo el gesto, otros reprobaron lo hecho por el esposo de Andrea Legarreta.

"@erikrubinoficial Nombre ya no pueden mandar un halago porque piensan que ya se la está ligando... Se pasan chicas. Ah, pero no fuera mi marido que le dice a otra que guapa porque lo dejo sin cena por 4 meses", escribió una cibernauta.

La conductora de "Hoy", Andrea Legarreta también comentó la foto de Litzy, su comentario aparece justo abajo del de su esposo Erik Rubín; Legarreta sólo escribió: "Woooow", acompañado con unos emoticones con ojitos en forma de corazón.

Recientemente Erik Rubín y Andrea Legarreta hicieron un viaje familiar a China, del que compartieron en sus respectivas redes fotografías, entre ellas, una muy romántica en la que posan juntos.

Famosos como Marjorie de Sousa, Maite Perroni y Sharis Cid se sumaron a los piropos para la intérprete de "No te extraño" y "Quisiera ser mayor".

