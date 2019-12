Enrique Guzmán ni sufre ni se acongoja por cuentas congeladas

[email protected]

“Tengo una ventaja sobre el SAT (Servicio de Administración Tributaria), sobre el gobierno y sobre quien quieran, que yo sí sé trabajar y yo mañana puedo ganar dinero otra vez”, declaró el cantante y actor Enrique Guzmán, al señalar que sus cuentas siguen congeladas desde el mes de agosto.

A principios de noviembre el cantante denunció a través de las redes sociales, que el SAT le había congelado sus cuentas sin previo aviso, en medio de diversas anomalías, entre ellas que no fue notificado en su dirección fiscal.

“Todavía no encuentran dónde cometí el error, les digo, pues búsquenle, yo no tengo prisa porque yo mañana trabajo y ya tengo para comprar mis regalos de Navidad. Ya le dije a mi mujer, si se tardan 20 años ahí quedará el dinero, alguien gozará de eso, mientras tanto mañana junto para los regalos y ya”.

El cantante explicó que si bien no puede usar tarjetas de débito o crédito por estar congeladas, su dinero sigue generando ganancias, “es como si tuviera una alcancía ahí metida, nada más que no puedo meter la mano en nada, ni puedo aumentar nada hasta que no termine el problema”.

Si bien sus abogados siguen trabajando en resolver este problema, Enrique Guzmán comentó que se aplicará a fondo en esto cuando ya pasen las fiestas decembrinas, porque sabe perfectamente que a finales de año la burocracia para.

Por el momento Enrique Guzmán se presentará este fin de semana en el montaje "Jesucristo Superestrella" en el Centro Cultural Teatro 1 y cerrará el año el 28 de diciembre con una presentación en el Forum Mundo Imperial, donde estará acompañado de Angélica María, Emmanuel y Mijares.

