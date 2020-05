En medio de pandemia, Sherlyn se alista para volverse mamá

En medio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 la actriz Sherlyn ha asegurado que está preparada para recibir a su hijo pues está a unos días de dar a luz.

En su cuenta de Instagram es que la famosa ha indicado que está agradecida por estos nueve meses, por lo que le prometía a su cuerpo ser paciente, "entender los cambios, abrazarlos con amor y estar atentta a lo que me pida".

Sherlyn ha tenido todos los cambios que un embarazo representa, pero que agradecía todo porque casa cosa que sacrifica es para que su hijo crezca sano y fuerte dentro de ella.

También lee: Sherlyn comparte emotiva carta para su bebé

"Gracias por mandarme a dormir en medio de platicas por que era justo lo que mi hijo necesitaba, perdóname por todas las veces que fui dura y estuve incomoda o me queje por sentirme gorda, hinchada o no suficiente, hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mí", indicó.



Sherlyn ha compartido con sus fans todos los cambios que ha tenido a lo largo de los meses, sobre todo luego del anuncio de su embarazo.

Incluso ha sido tanta su emoción que ha mostrado en la red social una carta que está dirigida a su bebé, en la que comienza describiéndole la alegría que siente de toda la familia con su nacimiento que cada vez está más cerca.

Fue en los primeros días de diciembre cuando Sherlyn compartió la noticia de que estaba embarazada y que sería mamá soltera, pues había recurrido a inseminación artificial para cumplir ese sueño y nueva etapa en su vida.

nrv