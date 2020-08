Emmanuel y Mijares, los reyes de los shows en streaming

Nadie derrota a la dupla de Emmanuel y Mijares. Sus conciertos en vivo ya son legendarios con giras en las que siempre agotaban boletos pero incluso ahora, en le nueva normalidad, siguen siendo los reyes… de los conciertos a distancia. Nos cuentan que con 30 mil espectadores en su show de la semana pasada, superaron a la banda Moderatto en asistentes virtuales de la plataforma digital que los transmitió. ¿Las razones? El encanto de Emmanuel y Mijares. Por lo menos eso puede deducirse porque en cuanto a producción, Moderatto utilizó 17 cámaras y su público bailó y cantó, mientras que los cantantes ochenteros platicaban mucho en tono de bohemia.



Andy Zuno va contracorriente en la música

Inspirado en artistas como Miguel Bosé, Benny y Ricky Martin, el cantante y actor Andy Zuno asegura que con su música prefiere quedarse en los géneros clásicos que seguir a la industria, que recomienda lo urbano para tener éxito. "Le sigo apostando a la balada romántica, sigo creyendo en ella a pesar de que la corriente diga lo contrario; me dicen que no le apueste a eso que ya está muerto y que ahora lo urbano es lo que funciona… pero yo no dejo de apostarle a lo clásico", afirmó Zuno quien trabaja en un nuevo álbum.

Omar Fierro prefiere un festejo íntimo

El próximo 10 de octubre será el cumpleaños 57 del actor Omar Fierro y aunque su tradición es salir a comer en familia, este año debido a la pandemia preferirá improvisar una fiesta dentro de su casa, pues la situación de los restaurantes aún no le parece propicia. "Haremos algo de comer, siempre nos vamos, pero la verdad es que ahorita he ido a un par de lugares y es cierto que en muchos todavía no respetan lo del 40 por ciento (de aforo en los lugares cerrados), se dejan ir más y hay otros que están demasiado vacíos, prefiero poner una tabla aquí afuera, hacemos una mesota y como la pase el día del padre, que estén mis hijos y algunos de mis hermanos", detalló el también conductor.

al