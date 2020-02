Embajada de Estados Unidos "invita" a Dalú hacer su carrera en México

Las sorpresas para Dalú al parecer no terminan y es que luego de ganar la final de La Academia, lo cual le causó sorpresa, la joven ahora es "invitada" por la Embajada de Estados Unidos a que realice su carrera en México.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, la representación diplomática del vecino país del norte le asegura a la nacida en Culiacán, Sinaloa, que el futuro es brillante y por tal motivo le "sugieren" hacerlo aquí.

En dicho mensaje, que está firmado por el Gobierno de los Estados Unidos, se puede ver la imagen de la joven frente a un micrófono con la leyenda. "México es tu hogar. Construye tu futuro aquí".

Esto causó molestia de la gente, quien mostró su apoyo a la cantante y de paso le pidieron a la embajada escribir bien el nombre de México, ya que no le pusieron acento. Entre los que se enojaron ante este mensaje fue el actor y cantante, Mauricio Martínez.

Learn how to spell the name of my country in Spanish first & then we’ll talk.

— Mauricio Martínez (@martinezmau) February 25, 2020