Happy birthday to my beautiful, super strong and good looking husband!! @chrishemsworth So glad you are at least the best dad and husband ever Felicidades al guapo y súper fit de mi marido! @chrishemsworth Muy orgullosa de que al menos eres el mejor padre y marido del mundo!

A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Aug 12, 2020 at 3:45am PDT