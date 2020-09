El Covid-19 pone melancólica a Odalys Ramírez

Evitar visitas a la familia ha sido uno de los temas más difíciles durante la pandemia pero a la vez una de las formas para tratar de mantenerse seguros, sin embargo, la que ya está padeciendo por esta medida es la conductora Odalys Ramírez, quien no ve a su padre desde hace un año. La conductora, quien hace unos meses dio positivo al Covid-19 y se recuperó, parece pasarla mal, según cuenta. Su papá la visitaría en abril de no ser por el coronavirus. "El contacto con mi familia es sin duda lo que más extraño de la vieja normalidad. Ya pasará", dice al lado de su hijo menor.

"Renta congelada" lleva a Gus en el corazón

Previo al estreno de la nueva temporada del programa "Renta congelada", la producción y el elenco de la serie de comedia recordó a uno de sus personajes clave: Gus Rodríguez, productor asociado que falleció en abril de este año. "Gus Rodríguez está en espíritu en cada uno de los 12 capítulos", dice conmivido Pedro Ortiz de Pinedo.

Carla Estrada es mamá gallina

Muy emocionada y presumida anda la productora de Televisa, Carla Estrada, porque su hijo Carlos López Estrada es el director de la película animada "Raya and the last dragon", de Disney, cuyo estreno se prevé para 2021. "Orgullo de mamá, orgullo de profesionista", escribió la actriz en una fotografía en sus redes sociales, presumiendo el talento de su hijo.

