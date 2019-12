Javier Carranza "El Costeño" responodió a las críticas tras hacer, en uno de sus shows, un chiste sobre el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

El comediante utilizó su cuenta de Twitter para expresar su desacuerdo sobre los señalamientos y amenazas que ha recibido por burlarse de López Obrador.

En un video que circula en redes socialez, se observa un fragmento de una presentación de "El Coteño", en el que se le escucha decir:

“Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada; Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo. Es un absurdo que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay y (no hayan visto) un puto cerro donde sí hay, así es el régimen de ahora”.

Ante las críticas, el comediante escribió en Twitter varios mensajes en los que definde la libre expresión y el humor:

"Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo".

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"La gente vive en conflicto por ser radical, abran su cabeza es como el paracaídas cerrada no sirve de nada!!".

La gente vive en conflicto por ser radical, abran su cabeza es como el paracaídas cerrada no sirve de nada!! — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"Jajajaja con esto me atacan? Metanle mas ingenio y memoria, los mismos colores que porto el presidente, y tengo amigos en otros partidos pero no soy su palero. Mejor hablemos de las casas de Bartlett eso no les ofende? VALV dobles moral".

Jajajaja con esto me atacan? Metanle mas ingenio y memoria, los mismos colores que porto el presidente, y tengo amigos en otros partidos pero no soy su palero. Mejor hablemos de las casas de Bartlett eso no les ofende? VALV dobles moral. https://t.co/WJ0xD58BT9 — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

El comediante compartió que ha recibido amenazas para amedentrarlo:

"Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!".

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres! — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"Ósea que el presidente si se puede reír de nosotros y nosotros no podemos ya ni siquiera reírnos de cómo él se ríe de nosotros para con la risa desdramatizar todo esto por que se ofenden?".

En otro mensaje, "El Costeño" aclaró que los chistes que hace en sus presentaciones no son exlusivos sobre Andrés Manuel Lóopez Obrador, sino que a lo largo de su carrera los ha hecho sobre diversos personajes que ocupan puestos de poder, algunos, expresó, hasta le han pedido que los haga.

"Los chistes sobre AMLO ni siquiera son exclusivos de él, los hemos repetido sexenio tras sexenio nomas le vamos cambiando el nombre por qué la historia siempre es la misma".

Los chistes sobre AMLO ni siquiera son exclusivos de él, los hemos repetido sexenio tras sexenio nomas le vamos cambiando el nombre por qué la historia siempre es la misma. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"Estos y muchos más han pasado por Echeverria, Lopez Portillo, Salinas, Zedillo, Peña, Calderon pero ahora todo se lo toman personal y les ofende. #NOMAMAR NO SE SIENTAN ESPECIALES".

Estos y muchos más han pasado por Echeverria, Lopez Portillo, Salinas, Zedillo, Peña, Calderon pero ahora todo se lo toman personal y les ofende. #NOMAMAR NO SE SIENTAN ESPECIALES. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"José Francisco Ruiz Massieu cuando me escuchaba decía: Échate todos los chistes que sepas sobre mi, el político debe aprender a comer sapos!!"-

"Rene Juarez Cisneros (gobernador en turno) se reía cuando en show contaba: Antes los negros eran macheteros, esclavos, estibadores, no mamen que ya gobiernan? Ches delicados".

Javier Carranza tuiteó más chistes sobre AMLO:

"Que le dicen el zopilote extriñido por qué se la pasa planeando, planeando y nada que obra. Que le dice la paloma por qué da un paso y la caga. Que le dicen el dólar por qué le vale madre el peso. Que es cómo trazan va brincando de liana en liana".

Que le dicen el zopilote extriñido por qué se la pasa planeando, planeando y nada que obra. Que le dice la paloma por qué da un paso y la caga. Que le dicen el dólar por qué le vale madre el peso. Que es cómo trazan va brincando de liana en liana. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

"Que le dicen el kotex por qué está en el mejor de los lugares pero en el peor de los momentos. Que le dicen el esperma por qué si no sale con una mamada sale con una jalada".

Que le dicen el kotex por qué está en el mejor de los lugares pero en el peor de los momentos. Que le dicen el esperma por qué si no sale con una mamada sale con una jalada. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Javier Carranza "El Costeño" también lanzó una broma sobre el feminismo.

"Ocupo 10 feministas bien radicales para tumbar una barda, info inbox”.

rad