El Capi Pérez pierde peso pero no humor

El que no ha perdido el humor es El Capi Pérez, quien a pesar de estar luchando contra el Covid-19 sigue activo desde casa y desde ahi no sólo comparte su día a día, sino que también hace burlas de sí mismo incluso en sus redes sociales. "Esta camisita me la iba a poner para ir a la Feria de San Marcos este año", comenta con sarcasmo.. Lo que destacó en las reacciones de sus seguidores fue que casi todos se dijeron preocupados por su delgadez.. "Bajaste mucho de peso, cuidate" y "Ese Covid te tiene muy flaco".

Productor de GranDiosas invita a fiesta en pandemia

El productor Hugo Mejuto, quien ha presentado shows como Gran-Diosas, ya tiene ganas de fiesta y, en plena pandemia y con alza de hospitalizados en los últimos días, convocó a sus amigos anoche a un lugar de la colonia San Juan, en la Ciudad de México, para divertirse un buen rato, con todas las “medidas de seguridad” necesarias, pero celebrar la vida con música, drinks y mucha alegría

Albertano resulta buen consejero

¿Cuál es el secreto para eliminar la ansiedad, miedo, estrés y angustia que ha causado esta temporada? Albertano (Ariel Miramontes) comparte un consejo: ser agradecido. "Agradece todos los días lo que tienes, agradece por esta existencia, agradece el aire que respiras, agradece todas y cada una de las cosas que te vengan a la mente, si crees no tener ninguna sólo estrexha tus manos y di ¿Gracias!...", expresa el comediante.

