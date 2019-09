Eduardo Santamarina vivía en la inconsciencia y el machismo

Eduardo Santamarina ha aprendido con los años a ser mejor padre y mejor esposo. Aunque el camino no ha sido fácil, hoy puede reconocer sus errores y decir que ha trabajado y sigue trabajando para lograr equilibrio en su vida.

"A mí me costó muchos años entenderlo, uno le pone más inteligencia al asunto (de las relaciones). Yo estaba en la inconsciencia total, en una cosa de egos y machismo que uno empieza a aprender desde niño, pero hace tiempo les comenté que estábamos en terapia y pues hay que hacer la tarea para el bien común y el bien propio, me pregunté ¿cómo me quiero ver en 80 años? ¿como la muñeca rota abandonada en un rincón? espero que no porque soy un hombre de familia y creo en la familia ".

El actor acudió este lunes a las pruebas de la telenovela "Soltero con hijas", producción de Juan Osorio. Si todo sale como esperan, él y su esposa, la actriz Mayrín Villanueva, serían pareja también en pantalla.

"Sería padrísimo poder abordar esto con mi mujer, que mis hijos vean a papá y mamá (en pantalla)", agregó.

Ahora que sus cinco hijos están un poco más grandes, los actores han podido dedicar más tiempo para ellos, de hecho, contó que el fin de semana hicieron un viaje relámpago solos, pero conforme van creciendo se enfrentan también a nuevas cosas con los hijos.

"Tengo 5 hijos (contando los dos de Mayrín) : tres de 19, uno de 16 y Julia, de 10, y a los papás nos empiezan a hacer a un ladito. Luego me pregunto que estos hijos nuestros a quién salieron, Roberto y Eduardo - que son mis hijos biológicos- son muy hogareños, no se salen a reventar ni nada como yo, los abuelos también eran muy inquietos, ellos son buenos estudiantes, estamos justo en ese momento de la vida en el que quieren irse a estudiar fuera (del país), pero primero hay que ver que haya posibilidades y que los acepten en las escuelas que quieren".

Aunque es muy pronto para confirmar al elenco oficial de la telenovela, los actores que acudieron este lunes a las pruebas están muy motivados, entre ellos Vanessa Guzmán, Pablo Montero, Gabriel Soto, Mayrín y Santamarina, quien, por cierto, recordó que Juan fue el primero en confiar en él como actor.

"Juan fue el que creyó en mí, hicimos juntos 'Marisol', mi primer protagonista, y ahora me llama para 'Soltero con hijas', que será la mitad aquí y la mitad en Acapulco; está Mayrín Villanueva y nos da mucho gusto volver a estar en un proyecto juntos porque seríamos marido y mujer dentro de la historia".

La telenovela girará en torno a la hotelería y al turismo, y como dijo Santamarina, se grabará la mitad en Acapulco y la otra mitad en Ciudad de México.

