Ale y Ana Paula conmueven a su padre Eduardo Capetillo con emotivo mensaje en su cumpleaños.

El exTimbiriche Eduardo Capetillo cumple 52 años, y sus hijas no dejaron pasar la oportunidad de felicitarlo públicamente.

Alejandra, de 22 años, quien reside fuera del país, acompañó sus palabras con fotografías nunca antes vistas de la familia Capetillo, al mismo tiempo que su hermana Ana Paula.

"La mayoría de la gente te ve como el 'actor', 'cantante' o 'figura publica', y yo he tenido el privilegio de verte como 'papá y lo más importante, como ser humano. Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol, y puedo compartir en este post, para quien sea que lo este leyendo, que eres para mí todo, y cuando digo “todo” lo digo enserio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mi", se lee en las redes sociales de la chica.

"Te quiero dar las gracias por siempre poner mi felicidad y la de toda tu familia antes que la tuya, porque gracias a Dios nunca nos faltó nada, por brindarnos todas las oportunidades que estaban a tu alcance, por tu paciencia, por todos tus abrazos, por tus lecciones, por protegerme ante todo y más que nada te doy las gracias por ser tú, y por permitirme no solo verte como papá sino como un amigo en el que puedo contar siempre, en un artista al que puedo admirar y en un maestro al que le puedo aprender".



Ana Paula hizo lo propio: "Nadie nunca me va a voltear a ver con tanto amor, felices 52", posteó en su cuenta de Instagram.



El mensaje fue tan emotivo que la pareja agradeció las fotos compartidas por su hija Alejandra a través de sus redes sociales.

"Hermosa hija, eres lo máximo, gracias por tus bellas palabras, siempre tuyo mi vida", respondió el exTimbiriche a través de sus redes sociales.

De igual forma lo hizo Bibi Gaitán, quien aseguró llegar a las lágrimas por la felicitación.

"Mi niña preciosa me hiciste llorar te amamos más allá de lo posible", comentó Gaytán.

Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo contrajeron matrimonio en el año 1994; actualmente es una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en México.

Además de sus dos hijas y los mellizos Daniel y Manuel, su primogénito es Eduardo Capetillo Jr., actualmente de 27 años de edad.



mafa