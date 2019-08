De "príncipe encantador" a altruista comprometido: las caras de Harry Styles

En su mejor época dentro de la agrupación One Directon, el cantante británico Harry Styles era considerado por millones de jovencitas como un príncipe de cuento, ahora el sueño se hizo realidad al darse a conocer que será él quien interprete al príncipe Eric, en la nueva versión live-action de "La Sirenita", que se espera sea estrenada en 2021.

A continuación enunciamos algunas curiosidades de este galán de película:

Antes de ser un famoso cantante de pop, Styles trabajó de medio tiempo como panadero en Cheshire

Su primera banda se llamaba "White Eskimo" y fue formada mientras era estudiante a lado de sus amigos Haydn Morris, Nick Clough y Will Sweeney

En 2010 participó en el programa The X Factor con la canción “Isn't She Lovely” de Stevie Wonder, saliendo electo para la siguiente etapa, pero la juez Nicole Scherzinger sugirió que se integrara a la banda One Directon, así conoció a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Las causas sociales son su pasión, ya que ha apoyado a varias y de muchas formas, desde gastar 3 mil dólares en pizza y repartirlas entre la gente sin hogar en Los Ángeles, hasta realizar un concierto en Londres para recaudar fondos para la fundación Little Princess Trust, que proporciona pelucas para niños enfermos de cáncer y que han perdido su cabello por las quimioterapias.

GiveMeMyNamePlease es el nombre de su cuenta en Instagram, porque al querer registrarse descubrió que el suyo y sus variantes ya estaban ocupados.

En 2017 tuvo su primer acercamiento al cine con la cinta "Dunkirk", una historia bélica escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan, quien eligió a Harry Styles como uno de sus protagonistas, pese a las dudas que esto generó y que después se convirtieron en elogios.

En su infancia trató de ser jugador de futbol, pero su entrenador confesó que aunque era encantandor y bueno para trabajar en equipo, era pésimo con el balón.

Entre las cosas a las que le teme, están las arañas y la montaña rusa.

Tiene 40 tatuajes en todo su cuerpo.

De no haber sido cantante, el Derecho y la Fisioterapia estaban entre sus planes.

