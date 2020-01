Danna Paola golpeó a actriz cuando tenía 9 años

La cantante y actriz Danna Paola no deja los reflectores pues subió nuevamente al auto de "El Escorpión Dorado" y no pudieron evitar tocar el tema que desde hace una semana causa polémica: el desencuentro que tuvo con Gibrán en La Academia.

"Mi mala fama comienza unos años atrás cuando era una niña que aún no descubría su nivel de maldad que podía haber dentro de mi ser. El día que acorralé a Ludovico P.Luche y le dije que no se metiera conmigo porque yo era María Belén y venía a la Tierra a hacer el bien", recordó la mexicana sobre su aparición en el programa que era presidido de Eugenio Derbez.

"Prácticamente yo nunca he sido cule... con nadie, mas que en las novelas", aseguró la intérprete de "Oye Pablo" para enfatizar que ella se defiende y sabe hacerlo.

Posteriormente Danna Paola contó que ella se ha ido a los golpes con otra persona, aunque de eso ya tiene bastante tiempo pues era cuando tenía 9 años.

"Fíjense que peleonera era yo. Tenía 9 años y estaba grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra. Estudiábamos dentro de las novelas porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes, nos mandaban un maestro".

La otra niña era tres años mayor que ella y a partir de su hostigamiento le empezó a preguntar cosas que ella desconocía, por lo que al no contestar le dijo burra, horrible y que no sabía por qué era la protagonista. "Agarré y le dije, '¿Cómo me dijiste?' y que mocos, le meto una cachetadota".

La mexicana dijo que ese altercado no fue con Belinda, pero que sí mandaron a llamar a la productora y a la televisora para saber "por qué andaba golpeando a mis compañeritas".

A raíz de la polémica que se desató alrededor tras defenderse de Gibrán, uno de los concursantes de La Academia que la llamó “cule...”, la cantante invitó a la gente a ser menos hipócrita y dejar de fingir cuando algo no les parezca bien.

“El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto y va de más. Pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así”, señaló Danna Paola hace unos días.

nrv