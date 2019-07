Cynthia Rodríguez mantiene una relación estable con Carlos Rivera

Se ha dicho que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya no están en una relación y que las imágenes que sube la cantante y conductora a sus redes sociales son indirectas al respecto, pero lo que ella asegura es que nada que ver, que continúa su romance con el cantante.

“Estoy feliz, estoy muy enamorada, tengo una relación estable y estoy muy contenta. La verdad es que cada vez me acostumbro y un día estoy embarazada, otro día terminé, otro día ya regresé; la gente puede especular muchísimas cosas, pero cuando tienes una relación tan bonita, tan sólida, es lo de menos lo que la gente diga, lo importante es lo que tú sabes y lo que la gente que tú quieres sabe”.

La conductora de "Todo un Show" lleva trabajando casi 15 años en Azteca, desde que participó en "La Academia". Aunque no se ha enfocado de lleno a la música por conducir y actuar, considera que cantar es una pasión que no puede dejar de lado, por lo que ya está preparando un nuevo sencillo.

“Tenía ya un sencillo, pero vinieron las telenovelas "Las Malcriadas", "Educando a Nina" y luego comencé a conducir "La Academia" y de "Corazón Grupero" me vine para "Todo un Show”, dijo a El Universal.

De hecho, también será conductora de la próxima edición de "La Academia", está proyecrada para finales de año.

“No es que yo haya decidido, creo que la vida te va presentando proyectos y hasta ahorita no me he podido negar”.

