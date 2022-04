¿Cuándo llega Batman a HBO?

Aclamada por los críticos, y con el respaldo de haber sido un éxito en taquilla, "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, llega a HBO Max.

A pesar de su buen trabajo y aparecer entre los 20 actores mejores pagados de Hollywood según la revista Variety,

Pattinson solo cobró 3 millones de dólares por su protagónico, a diferencia de los 54 millones de Christian Bale o los 20 millones de Ben Afleck, en sus respectivas interpretaciones del superhéroe de Ciudad Gótica.

El filme se suma al catálogo en el que ya se encuentran otros títulos del superhéroe tales como "Batman: El caballero de la noche", "El caballero de la noche asciende"; "Batman Inicia" entre otros.

Lo cierto es que HBO ya se encuentra entre las plataformas líderes en el mercado del streaming, quien hasta el año pasado sumaba ya 64 millones de suscriptores siendo solo por debajo de los 208 millones de Netflix, 200 millones de Amazon, y 104 millones de Disney +, según un informe de la plataforma Just Watch.

Poseedora de títulos recientemente nominados al Oscar, como es el caso de "Dune" y "King Richard", además de otros que llegan al servicio poco después de haber pasado por los cines, como "Nobody", "La casa bajo el agua", HBO Max buscará sumar nuevos suscriptores a la plataforma con la incorporación de "The Batman" este lunes 18 de abril.



Su éxito en taquilla

"The Batman" está por debajo de 'Spider-Man: Sin Camino a Casa' como la película con mejor recaudación después del parón por la pandemia de Covid-19, contando con un presupuesto menor al promedio invertido por producciones de DC.



La película ha recaudado más de 600 millones de dólares internacionalmente y en ella se invirtieron tan solo 100 millones de dólares, una cifra baja comparada con películas de superhéroes de la casa DC cómics, donde la más modesta de los últimos años fue "The Joker", con una inversión de 50 millones de dólares.

No obstante, la mayoría de estas producciones supera los 150 MDD invertidos.

Cintas de DC con mayor inversión

"Batman v Superman: El amanecer de la Justicia" (2016) : 263 MDD

"El Hombre de Acero" (2013): 225 MDD

"Wonder Woman" 1984 (2020): 200 MDD

"El Escuadrón Suicida" (2021): 185MDD

"Escuadrón Suicida" (2016): 175 MDD

"Aquaman" (2018): 160 MDD

"Wonder Woman" (2017): 150 MDD

"The Batman" (2022): 100 MDD

"Shazam!" (2019): 85 MDD

"Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn" (2020): 82 MDD

"Joker" (2019): 50 MDD



mafa