Coronavirus: El músico Adam Schlesinger pierde la batalla

El músico Adam Schlesinger murió este miércoles a los 52 años debido a complicaciones por el coronavirus (Covid-19).

De acuerdo con The New York Times, el abogado de Adam, Josh Grier, dio a conocer la noticia.

Adam fue miembro de las bandas Fountains of Wayne y Ivy. La primera considerada de culto y cuyo sencillo "Stacy's mom" llegó al número 21 de la lista Billboard en 2003.

Entre sus reconocimientos fue nominado al Oscar y Globo de oro por Mejor canción original por su trabajo en la cinta "That thing you do!", de 1996 donde compuso el tema.

La película fue dirigida por Tom Hanks y gira entorno a una banda de Rock ficticia llamada The wonders que, precisamente sólo tuvo un éxito comercial (one hit wonder).

Además, de acuerdo con The New York Times Schlesinger ganó tres Emmy por su trabajo en el show de televisión "Crazy ex-girlfriend".

El deceso se suma a la lista de celebridades que también han perdido la batalla ante el coronavirus (Covid-19). El músico estuvo hospitalizado desde la semana pasada.

