Conmueve video de Daniella Álvarez bailando tras amputación de pie

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que baile al ritmo de salsa.

A través de su cuenta de instagram, Álvarez ha sorprendido a sus seguidores con un video en el que aparece bailando con su pareja.

"Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito @rickialvarezv. No importan las dificultades! Debemos ser resilientes en la vida !! #enrumbatecondaniella", se lee en el mensaje con el que acompaña el video que suma más de 4 millones de reproducciones.

Un largo camino de lucha

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, fue sometida a una cirugía a principios de junio para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, luego de que el mes pasado tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen.

"Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional", había revelado Álvarez en un video publicado en Instagram desde la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, donde finalmente fue intervenida.

La modelo, que además es propietaria de Daniela Alvarez Boutique, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen".

"Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró", relató.

Agregó: "Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies".

Tras esa operación sus piernas reaccionaron bien pero no así sus pies que se vieron afectados, especialmente el izquierdo.

"Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente", añadió.



Prótesis para volver a bailar

Tras esa cuarta operación, tomó la decisión, junto a los médicos y su familia, de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione.

"Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan", dijo.

Álvarez destacó: "el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia".



Solidaridad con la modelo

Desde personalidades políticas hasta artísticas manifestaron en las últimas semanas su solidaridad con Álvarez.

"Dani, qué valentía. Te pienso mucho hoy y oro por ti. Con esa actitud ya tienes cualquier batalla ganada, Dios te bendiga linda", manifestó en un comentario en Instagram el cantante Sebastián Yatra.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo por su parte que la joven de 32 años compartió con "dulzura, valentía y esperanza su historia".

"Nos da perspectiva y ejemplo a todos. Mientras haya vida todo lo demás se recupera. Gracias, querida Daniela, por recordarnos que aún en las circunstancias más difíciles esa debe ser nuestra luz", escribió la funcionaria en Twitter.

También se manifestó el tenista Robert Farah, número uno del ránking de dobles de la ATP, quien envío "mucho ánimo" a Álvarez y la calificó como una mujer "demasiado valiente".

De igual forma, lo hicieron las ex Miss Colombia Paola Turbay, Valerie Domínguez y Gabriela Tafur, quien aseguró que la modelo da a la ciudadanía "una lección de optimismo y buena energía".

rad