Con brasier de Ninel, Albertano hace cubrebocas

Preocupado porque sus seguidores se mantengan a salvo en este periodo de contingencia, el comediante, Ariel Miramontes, en su personaje de Albertano sacó su lado creativo y se puso a hacer cubrebocas pero no con cualquier tipo de tela sino que recurrió a dos brasieres que le prestó Ninel Conde. “Como yo tengo amigas que trabajan en el 'chouvisne' miren nada más lo que conseguí, nos van a salir unos cubrebocas bien elegantísimos porque el hecho de que estemos encerrados en nuestras casas no quiere decir que vamos a andar en fachas", dije Albertano. El tutorial forma parte de un sketch que el comediante subió a sus redes sociales y donde también aparece Ninel.

Sandra Echeverría deja atrás el virus del SIBO

En medio de la pandemia, Sandra Echeverría se siente más sana que nunca. La actriz acaba de superar el padecimiento intestinal que le diagnosticaron a finales de 2019. La dieta rigurosa que tuvo que acatar le provocó una pérdida de peso radical que hasta ahora ha logrado compensar. "Ya logré subir lo perdido de cuando tuve mi bacteria así es que muy feliz porque me siento más fuerte y súper sana", compartió Echeverría.

La tecnología le falla al Festival de Altísimo Nivel

La intención es la que cuenta, es lo que al final muchos comentaron durante el evento “Altísimo Live! Music and Pop Culture Festival”, que se realizó para ayudar los agricultores estadounidenses afectados por el coronavirus. Muchos se conectaron desde las 14:00 horas para ver a los artistas que estaban programados, pero se desesperaron al ver que sólo eran algunos locutores del evento los que se la pasaban platicando y así fue durante cuatro horas. Ya alrededor de las 18:00 horas indicaron que iba a empezar “lo bueno” pero todo falló: cuando se intentaron conectar los artistas, la transmisión se caía o no se escuchaba bien o de plano no se escuchaba, algunos famosos que estaban en la lista ya no se presentaron y el locutor no dejaba de quejarse en todo momento y mejor se ponía a hablar con los invitados de cosas personales. Hasta el momento llevan aproximadamente 900 mil dólares recaudados de su meta que es de 3 millones.

