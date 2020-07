Cierran micrófono a preguntas incómodas para José Joel

Y que ni le pregunten otra cosa, porque no habla. Después de que en meses anteriores el hijo de José José trataba de buscar la atención y el apoyo mediático para hablar sobre los problemas que tuvo con su media hermana Sarita, sobre la herencia, el imitador colombiano que dice ser su hermano y otros problemas, el cantante no quiere hablar. Durante una videoconferencia, la moderadora cerró los micrófonos de los reporteros y no permitió que se hicieran preguntas que no tenían que ver con el evento que quería promocionar. Mejor muchos desistieron y decidieron intentar hablar de esos temas en privado con el cantante.





Mara Patricia Castañeda ya prepara "Los Rostros del 2020"

Mara Patricia Castañeda cuenta que ya comenzaron a preparar la edición anual "Los rostros" de las celebridades que dieron mucho de qué hablar este 2020. Se tratará de una emisión distinta a otras porque será transmitida también por redes sociales. "Estamos preparando los rostros 20 años después, armándolos de otra manera para poder informarle a la gente que le gusta espectáculos y que también los va a poder ver por redes", comentó la jefa de Televisa Espectáculos, quien además afirma que durante la pandemia han visto las plataformas digitales como un aliado."Hay público para todo, la idea es que la televisión sea un oasis para olvidarse de problemas".

Cadillac de filme de Buñuel aún arranca

El auto que usó Pedro Armendáriz en la cinta "El bruto", de Luis Buñuel, sigue funcionando. El papá de la escritora Sandra Becerril restauró el Cadillac de 1938 para hacerlo funcional y estar disponible para las producciones que requieran un auto de época.

al