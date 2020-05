Carlos Ballarta da positivo en prueba de Covid-19

El cómico Carlos Ballarta dio a conocer en sus redes sociales que dio positivo en la prueba del coronavirus Covid-19.

El standupero reveló por medio de un video que por varios días tuvo fuertes síntomas de la enfermedad que mantiene en cuarentena a todo el planeta por lo que decidió consultar a una doctora y saber así qué era lo que estaba pasando.

Con los clásicos lentes que lo caracterizan, Ballarta se ve tomando un suero, y confesó haber tenido desde el domingo pasado, una fuerte diarrea con temperaturas altas y dolor de cabeza fuerte.

Asi estuvo durante dos días, hasta que decidió llamar a una doctora, a través de una aplicación, y le dijo sus síntomas, fue entonces que ella le recomendó unos medicamentos, que se hidratara mucho, pero le pidió que se hiciera el examen del Covid-19.



"Me hicieron la prueba ayer, un laboratorio que fueron muy profesionales, llegaron a casa, o sea van directo hasta tu casa, se pusieron su equipo para evitar contagios, se pusieron sus cubrebocas, sus máscaras, su traje y me tomaron la prueba con un isopo que te meten por la nariz, se siente de la ver..., y me dijeron que los resultados los tenían en unos días, pero me los mandaron hoy por la mañana. Hoy en la mañana amanecí, desafortunadamente con la noticia de que estoy contagiado de Covid ", lamentó.

Antes de terminar el video, Ballarta reveló que tuvo que salir de su cuarentena debido a su trabajo y fue donde él cree que se contagió.

Por eso pidió a sus seguidores que tomen muy en serio esta situación que está viviendo el mundo entero ya que a cualquier persona puede salir infectada y también recomendó no salir de casa.

"Tenía que salir a trabajar, tenía que salir a hacer cosas de trabajo para poder llevar dinero a mi familia", contó.

