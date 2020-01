Cameron Diaz y Benji Madden se convierten en papás de Raddix Madden

Cameron Diaz sorprendió a su seguidores en Instagram al anunciar que se convirtió en madre a sus 47 años.

La actriz y su pareja Benji Madden, informaron de la llegada de su hija llamada Raddix Madden.

“Feliz Año Nuevo, les desean los Maddens. Estamos felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Reddix Madden”, escribió la actriz y su pareja.

Cameron Diaz de de 47 años y el rockero de 40 años informaorn que por cuestiones de seguridad no publicarán fotografías de su hija, pero advietieron que es muy hermosa.

“Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto para proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente muy linda”.

La pareja se dijo feliz por la llegada de su hija y deseó a sus seguidores un feliz 2020.

“Ella de inmediato capturó nuestros corazones y completó nuestra familia. De nuestra familia a todos los suyos, les enviamos nuestro amor y nuestros mejores deseos para un feliz año nuevo y una feliz nueva década. Sinceramente, Cameron y Benji", se lee al final del comunicado.

En agosto del 2019 Cameron Diaz habló sobre la pausa que se dio en el mundo de la actuación y su relación con el también productor Benji Madden.

"Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25 años, y eso es mucho tiempo. De la forma en que lo veo, le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo", explica la actriz.

"No extraño la interpretación. Ahora mismo estoy buscando un espacio de bienestar, pero, sea lo que sea que haga, tiene que ser algo que me apasione y que no lo sienta como un esfuerzo", expresó.

La actriz también confesó cómo el periodo de descanso le había permitido experimentar la sensación de no tener gente detrás de ella pendiente de lo que está ocurriendo con su vida profesional y personal.

"Es divertido que la gente no sepa lo que estoy haciendo, porque mi tiempo es todo para mí. No estoy promocionando ninguna película y, como no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida", explicó con seguridad, en un video publicado por la revista InStyle.

"Me gusta crear, así que lo que hago es buscar el proyecto que tenga más sentido para mí. Tengo algunas cosas en mente, pero es demasiado pronto para hablar de ellas", añade. ¿La veremos nuevamente ante la pantalla o se lanzará a la producción tras las cámaras?

Confesiones matrimoniales

En aquella ocasión, la actriz habló de uno de sus pilares, de su mayor felicidad, su marido Benji Madden: "Casarme con él fue lo mejor que me ha pasado. Mi esposo es el mejor. Es el mejor ser humano y es mi gran compañero. No sé si estaba preparada, cuando me casé, pero sabía que Benji era especial. Él es un buen hombre. No hay mierda, es muy refrescante. Estoy muy agradecida de tenerle.", dijo deshaciéndose en halagos.

"En realidad, el matrimonio es muy difícil y laborioso. Necesitas a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo contigo, porque no hay un sesenta-cuarenta en el matrimonio. Es un cincuenta-cincuenta todo el tiempo. Punto".



