Cambian crisis y vida godín por fama

[email protected]

Son varios los famosos que después de su éxito siendo una estrella infantil, buscan volver a los reflectores. Daniela Aedo, Andrea Lagunes, Mariana Botas lo están haciendo.

Daniela Aedo protagonizó a los cinco años la telenovela Carita de Ángel (2000), a la cual le siguieron tres proyectos más Atrévete a olvidarme (2001), ¡Vivan los niños! (2002) y Contra viento y marea (2005), pero al complicarse su tiempo de estudio con la actuación, decidió alejarse del medio artístico. La música llegó a su vida y se matriculó en Berklee College of Music; estudió guitarra, composición y canto. Ahora promociona el sencillo “Invisibles”.

“Descubrí, después de intentar varias cosas dentro de la música, que lo mío era componer mis propias canciones, tocar la guitarra y cantar. Eso es lo que llevo haciendo desde que llegué a México en 2017”, compartió Aedo, quien da a conocer su música a través de Youtube.

En 1998 con tan sólo seis años Andrea Lagunes se robó el corazón de México al protagonizar el melodrama Gotita de amor, pero luego su aparición en la pantalla se fue espaciando; fue hasta 2018 que volvió a los escenarios formando parte de la obra Traición Mortal, en Teatro en Corto.

“Antes de que me llamaran, porque estaba un poco desaparecida de todo esto, estuve trabajando de godín en cuestiones de comunicación, me gusta mucho la parte de atrás de hacer televisión. El alejarme de la tv no fue una decisión que yo tomara, así se fue dando la situación, tenía mucha actividad en tv y en teatro, pero de repente comenzó a disminuir, aunque estuvo bien porque pude continuar con la escuela”, explicó Andrea.

Este alejamiento de la actuación, le dio la oportunidad de realizar sus estudios de manera escolarizada y terminar Ciencias de la Comunicación en la UAM.

“De niña estuve tan activa y del tingo al tango, que no tuve una vida de niña normal, por eso es importante darse tiempo para uno mismo. Volver a la actuación fue como sentirme en casa”, declaró la ex estrella infantil, que actualmente trabaja en programas como Como dice el dicho.

Si bien Mariana Botas no se alejó completamente de la actuación, después de su éxito como estrella infantil en telenovelas como Una luz en el camino (1998) o Serafín (1999), al crecer comenzó a manejar un perfil bajo lo que le iba a permitir retomar la escuela de manera más tranquila.

Pero en 2007 el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo la llamó para realizar Una familia de diez, donde dio vida a la niña fresa Martina.

“Cuando me hablan para hacer Una familia de diez estaba estudiando la preparatoria, estaba en un momento de crisis existencial y por primera vez en mi vida estaba haciendo la escuela bien, sin estar tomando una clase o examen y luego correr, pero fui con Pedro Ortiz de Pinedo, me dio el libreto y desde el primer capítulo me enamoré de Martina”.