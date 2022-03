Bruce Willis y otros actores con trastornos cognitivos

En el mundo del espectáculo, muchos actores reconocidos han tenido que lidiar con distintas problemáticas a nivel cognitivo, desde un trastorno de ansiedad generalizado hasta problemas de esquizofrenia o pérdida total de la memoria.

Los trastornos cognitivos son enfermedades que actúan directamente contra las habilidades básicas del ser humano, las que capacitan para realizar tareas del día a día.

El día de hoy Bruce Willis ha decidido poner fin a su carrera debido a que padece afasia, la cual puede tener raíz en distintas problemáticas que van desde un golpe en la cabeza hasta un problema neurológico, como es el caso de Willis.

La afasia afecta directamente las funciones del habla, por lo que al actor le sería sumamente difícil continuar su carrera.

Sin embargo, Bruce Willis no es el primero y probablemente no será el último actor que deba lidiar con una problemática como ésta, por ello te presentamos la lista con los 5 actores que han afectado sus carreras por problemas cognitivos.

Frankie Muniz

El actor recordado por su participación en la serie “Malcolm el de enmedio” sufrió desde pequeño conmociones cerebrales, que le cobraron factura hasta el año 2012, en el que tuvo dos accidentes cerebrales, que finalmente terminaron con su memoria, al grado de haber olvidado el rodaje de la serie de comedia.

"No lo recuerdo, pero en mi mente no es como si me sintiera mal o triste por eso”, compartió Muniz para la revista People en 2020, antes de que la serie volviera a las plataformas de streaming.

Brad Pitt

El actor multipremiado Brad Pitt, recordado por películas como “Fight Club” o “Seven”, comentó públicamente en el año 2013 que padece prosopagnosia, una enfermedad con origen neurobiológico, que le impide reconocer el rostro de las personas.

No obstante, ha continuado su carrera, aún sin haber un tratamiento específico para su padecimiento, su última película fue de la mano de Quentin Tarantino con “Once upon a time in Hollywood”.

“A veces para mí esto es una pesadilla. La gente comenzó a pensar que era engreído con ellos cuando les preguntaba: '¿De dónde nos conocemos?'", comentó el actor en aquel año.

Jim Carrey

En su momento, Jim Carrey llegó a ser el actor mejor pagado en la industria de Hollywood con una fortuna acumulada, entre todas sus producciones, de aproximadamente 80 millones de dólares, no obstante ha tenido que convivir con el trastorno bipolar, que se caracteriza por tener estados muy agudos de euforia seguidos por episodios de depresión profunda.

Esto lo afectó personalmente, al grado de terminar su matrimonio con Jenny McCarthy.

Por otra parte, su más reciente protagónico fue en 2011, con “Los pingüinos de papá”.

Michael J. Fox

Recordado por su papel como Marty McFly en la trilogía “Volver al futuro”, J. Fox anunció su retiro en el año 2000 debido al deterioro ocasionado por el Parkinson, uno de los trastornos neurológicos más comunes, que afecta la producción de una hormona llamada dopamina, la cual permite realizar movimientos de forma voluntaria, por lo que quien la padece no puede controlar su cuerpo.

Sin embargo, el actor no dejó del todo su trabajo de interpretación, y fue hasta el año 2020 que publicó su retiro definitivo.

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guión han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”, acotó en aquel momento el actor.

Megan Fox

Una de las consideradas mujeres más sexys de la industria en Hollywood, recordada por su papel en “Transformers”, padece uno de los trastornos más severos, la esquizofrenia, éste trastorno es padecido por el 1% de la población mundial, y Megan reconoció en 2009 que padecía alguna enfermedad psicológica, sin saber en aquel entonces de cuál se trataba.

"Definitivamente, sufro de algún tipo de enfermedad mental, pero no he localizado cuál es", dijo en una entrevista para la revista británica Wonderland. “Tengo alucinaciones auditivas, paranoias y disfunción social”, reconoció la actriz.

Otros casos

1. Robin Williams, se le diagnosticó amnesia.

2. Sean Conery falleció de cáncer y se suponía que padecía de Alzheimer, aunque nunca fue confirmado.

3. Gene Wilder, el antiguo Willie Wonka, decidió ocultar su Alzheimer debido a la cantidad de niños que le seguían: “No podía soportar una sonrisa menos en el mundo”, reveló su sobrino tras su fallecimiento.



