La banda inglesa Bastille desata la euforia y agradece amor a México en el Pepsi Center

La banda inglesa Bastille reverencia al público mexicano y le agradece su entrega interpretando la mayoría de sus éxitos musicales, desatando con ello, la euforia de miles de fanáticos en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“Muchas gracias México”. “Los amamos”. “Ustedes son la mejor audiencia que hemos tenido en todo el mundo”, entre otras, eran las frases que los integrantes repetían constantemente al ver que todos sus admiradores cantaban cada una de sus canciones.

Una noche exclusiva ofreció la banda, que sin abridores inició puntual su presentación, el reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando el vocalista Dan Smith, el tecladista Kyle Simmons, el guitarrista y bajista Will Farquarson y el baterista Chris 'Woody' Wood, salieron al escenario con el tema “Quarter past midnight”.

Como una obra teatral el show estuvo dividido en tres actos, el primero llamado, “Still Avoiding Tomorrow”, fue recibido con una oleada de gritos y saltos sin cesar, en donde los londinenses continuaron con “Send them off!”, “Things we lost in the fire”, “The waves”, entre otras canciones.

“Hola Ciudad de México, nosotros somos Bastille, estamos felices de estar aquí”, fueron las primeras palabras del vocalista para saludar al público, el cual se emocionó al escuchar al inglés hacerlo en español.

La banda siguió llenando de energía el lugar con “Two evils”, “Happier”, “Bad decisions”, entre otras.

Con esa teatralidad siguió el segundo acto llamado, “Those nights”, en donde el cantante se cambió de camiseta y se puso una sudadera con capucha y después de aventar globos de colores en un ambiente un poco más melancólico, interpretó temas como “4am”, “Bad blood”, “Doom days” y “Blame”.

La producción escénica contaba con una pantalla detrás del escenario, que mostraba en la mayor parte de los temas una pared con una ventana, por la que se veía una ciudad y de repente se reflejaban otras imágenes y a lado un reloj, en otras ocasiones se mostraba la letra de las canciones, emulando un karaoke para que el público pudiera cantar al unísono del vocalista, mientras que en ambos lados del escenario había una serie de luces que iluminaban de colores cada interpretación.

Los integrantes, especialmente el vocalista que saltaba de un lado a otro por todo el escenario, siempre estuvieron interactuando con el público, mientras agradecían a todos los presentes en todo momento.

Y así llegó el tercer acto llamado, “The morning doesn't reach us”, el cual hizo saltar a 3 mil 643 personas, de acuerdo a datos proporcionados por Ocesa, con temas como, “Joy”, “Another place” y cerrando con “Good grief”, en donde la banda salió del escenario.

Después de una breve pausa y un “Oe oe oe Bastille, Bastille”, los músicos regresaron al escenario con “Of the night” un mash up de la versión original de “The rhythm of the night” del año 1993 de la banda Italiana Corona, y despidiéndose con “Million pieces” y “Pompeii” todo el público quedó satisfecho y esperando el próximo regreso de su banda favorita a México.



