Ashton Kutcher y Mila Kunis bromean sobre su "ruptura"

En Hollywood las parejas rompen, se separan, tienen hijos, se cambian de casa, son infieles... Muchas veces es verdad, pero otras tantas tan solo son falsos rumores que publican las revistas. Y si no, que se lo digan a Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes han roto su relación tras más de cinco años juntos y dos hijos en común... o por lo menos eso es lo que dice el rumor.

La pareja ha publicado un gracioso video en el coche donde se ríen de la noticia, junto a un mensaje de parte de Ashton hacia el medio en cuestión.

"Parece que se ha acabado. @intouchweekly, que lo pasen bien vendiendo revistas esta semana. Quizá la semana que viene mi mujer se quede embarazada de gemelos. Por tercera vez. Pero quién sabe...", ha escrito el actor, ganándose miles de comentarios siguiéndoles el juego y casi dos millones de visitas.

Ashton Kutcher: Cariño, ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando entre nosotros?

Mila Kunis: Hemos roto.

Ashton: Oh, Dios mío, ¿Qué vamos a hacer ahora?

Mila: Yo me sentía agobiada.

Ashton: ¿Te sentías agobiada por mi culpa? Soy una persona muy agobiante, cierto... ¿Qué mas?

Mila: Además... me he llevado a los niños.

Ashton: ¿Qué? ¿Te has llevado a los niños? ¿Ya no puedo estar con ellos?

Mila: Además, tú tienes un oscuro secreto que ha quedado expuesto a la luz.

Ashton: Ohhh, Dios mío, ¿Cuál es ese oscuro secreto?

Mila: No lo sé, solo sale la foto.

Ashton: Vaya... tiene que ser muy oscuro entonces.

