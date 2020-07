Angélica Vale defiende a Cepillín

El “Payasito de la tele” tuvo varios momentos controversiales durante estos meses de cuarentena, como haber insultado a Danna Paola por su fobia a los payasos o que su hijo Ricardo González Jr. emitió fuertes declaraciones en contra de Eduardo Videgaray, por hablar mal de Ricardo González (Cepillín). Ante todo esto, Angélica Vale expresó abiertamente su apoyo a Cepillín y desea que los niños puedan tener a oportunidad de crecer con el personaje que ha estado presente en la vida de varias generaciones.

Deudas de Juanga dan alivio y humor a sus fans

Los fans de Juan Gabriel han encontrado confort en las palabras de su ídolo. Al ver que el desempleo y las deudas se van acumulando durante esta cuarentena, muchos prefieren tomarlo con humor, así que retomaron una entrevista del Divo de Juárez en donde habla de deudas y de dinero, con la que muchos se han identificado. “Pues sí debe haber alguna deuda, pero todo se paga trabajando, cantando y si no me dejan cantar, no puedo pagar lo que debo; yo digo que abonar, pagar quieres… y para eso hay que trabajar y, si no me dejan trabajar, no me dejan cantar, ¿qué quieren que haga? Con cuerpo no voy a pagar”, explicó Juan Gabriel en ese entonces. “Que gaste y gaste, bueno yo gaste y gaste porque el dinero es para eso, para gastarlo”, agregó.

Tatiana se une a moda de cubrebocas

Otra famosa que se une a la moda de contar con sus propios cubrebocas es Tatiana. Además de realizar sus conciertos en línea para animar a sus fans en esta época de pandemia, diseñó mascarillas con su nombre y el personaje de una de las canciones de su repertorio, "Pimpon", muy ideal para sus pequeños seguidores.

al