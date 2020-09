A través de un video en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta detalló su estado de salud tras ser diagnosticada, ella y su familia, con Covid-19.

Desde el hospital, pero con ánimo y actitud positiva, la conductora explicó que acudió al hospital para que le realizaran una tomografía, y resultó que tenía neumonía, por lo que el doctor le recomendó permanecer ahí un par de días para estar en observación.

“No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien”, detalló.

En sus estados de Instagram, Andrea posteó el momento en el que fue ingresada al hospital, y todos las precauciones del personal médico, a quien felicitó por su heróica labor.

Detalló que su familia se encuentra en recuperación en casa, con algunos síntomas como pérdida de olfato y gusto, así como dolor en el cuerpo.

"Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llevo a sofocar un poquitito”, confesó.

Legarreta reiteró que no sabe en dónde se contagió, y reconoció que ha sido sumamente responsable y no cree que sea el momento para buscar culpables, sino afrontar la situación de manera positiva.

“No la estoy pasando tan mal, voy a salir adelante”, finalizó.

