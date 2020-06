El conductor y crítico Alfredo Gudinni no está contento en lo absoluto con la más reciente versión de "Rubí", que en junio llegó por fin a Las Estrellas y protagoniza Camila Sodi, tanto que ha compartido periódicamente en sus redes sociales todos los fallos que encuentra: que si tenía que ser más manipuladora, que si ahora la están victimizando, que si los creadores no leyeron la original... Además, ha dejado claro que su favorita en dar vida al personaje es Fanny Cano, quien protagonizó la telenovela de finales de los 60.

De dónde sacan que la RUBI es maltratada por el marido? Pésima adaptación @RubiLaSerie_Of RUBI es una acosadora sexual del Dr. Alejandro. Lo persigue y él la rechaza constantemente, y hasta la jalonea para no caer en sus redes. Lean la original es fabulosa y no fumen Guarumo. pic.twitter.com/bs7NxKyZho — MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) June 25, 2020





RUBI modelo? Qué ridiculez @RubiLaSerie_Of RUBI es ambiciosa y se casa con un millonario para vivir lujosamente en la Quinta Avenida en Nueva York. Y eso de casita en Cancún como Mori, menos. Denigrante!!! RUBI se casa para que la mantengan y es chichifa de lujo. Fanny Cano RUBI pic.twitter.com/wbxLFdmqXF — MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) June 28, 2020

El Mijis anima a Patricia Navidad

Bien se ha dado a conocer Patricia Navidad por su gran actividad en Twitter, donde sus comentarios en torno al coronavirus y a distintos temas han desatado polémicas y cuestionamientos en torno a su salud mental. Recientemente, la actriz subió una publicación larga en la que decía que no iba a parar de dar sus opiniones y comentarios, y que ella, como todos los mexicanos, tenían derecho a hacerlo. Sorpresivamente, uno de los que le dio réplica fue El Mijis, diputado de San Luis Potosí, quien comentó "Ánimo!, que vivan las libertades".

Poco emocionan los autoconciertos

Todo parece indicar que no están emocionando mucho los autoconciertos, como el que se anuncia de Moderatto. Aunque los usuarios de redes sociales han mostrado cierta aceptación en regresar al cine en auto, no ha sido la misma reacción en torno a disfrutar un concierto a bordo de un coche pues argumentan costo de entrada excesivo para estar en “autosardinas”, preocupación porque no se respete la sana distancia o no se escuche o vea bien. “Para que me tape el de enfrente con el camionetón”, “¿en serio creen que se verá algo desde el carro?”, “¿Cinco horas en el carro?, (sin contar las dos de salida)”, "Bastante ridículo el evento y luego para la porquería de grupo". Habrá que esperar para ver el resultado de este primer intento.

