Alfredo Adame piensa en boda y hasta en ser papá otra vez

Alfredo Adame se encuentra muy enamorado, feliz, disfrutando y hasta podría llegar al altar y ser papá nuevamente si su novia, la modelo Magaly Chávez, así lo desea, cuenta a EL UNIVERSAL.

"¡Claro!, de llegar al altar, solo si ella quiere. Ella quiere llegar al altar de blanco y quiere tener dos hijos, y por supuesto que lo haría. Estoy feliz de la vida, enamorado, llevando una relación maravillosa con una mujer exitosa, que es Magaly Chávez. Estoy viviendo una experiencia muy padrísima y levantándome, despertando feliz todos los días”, expresa.

El actor comparte que cuando vio a la influencer de 35 años en el programa de televisión “Enamorándonos”, en 2017, fue amor a primera vista y desde ese momento su historia juntos comenzó.

Lee también: En pleno concierto de Ricardo Arjona, fan se quita la ropa y se queda en lencería

"Hace cinco años me invitaron al programa 'Enamorándonos', supongo que me invitaban para ella, un día fui a hacer menciones comerciales a TV Azteca, fueron por mí y me dijeron: 'mira para que veas cómo es el programa y te animes'. Entré al foro, la vi y flechazo”, confiesa.

Comenta que trataron de llevar su relación en privado y lejos de las cámaras, hasta que los captaron juntos el pasado día del Amor y la Amistad y decidieron hacer público su romance.

"Dije: 'qué guapa', la vi, la conocí, empezamos a salir, y pues, unos besos, y cositas bonitas y simplemente nos fuimos enamorando y hubo un periodo como de dos años que nada y hace como año y medio empezamos a salir, hasta que el 14 de febrero nos cacharon", dice.

Lee también: ¿Cirugía estética como regalo de 15 años? Famosas responden a sus hijas

Tras la participación de Chávez en “Enamorándonos”, se ha dedicado a diversos proyectos, entre ellos obras de teatro como "Amor de tres" y "Los farsantes", y ese tipo de mujeres emprendedoras, señala Adame, son las que le gustan.

"Me gusta que sea muy mujer, que sea una mujer con valores, con principios, con escrúpulos, inteligente y luego que tenga todo lo demás, y Magaly tiene todo eso, es inteligente, es empresaria, es licenciada en derecho, súper trabajadora, no anda en chismes, no se mete con la gente, no molesta, es como soy yo", ahonda.

También el conductor de televisión comparte que, como novio y pretendiente es “todo un caballero”, porque siempre le ha gustado darles su lugar y respetarlas.

"Como dice ella: 'Alfredo es muy cortés, caballeroso', yo a una mujer le abro la puerta, le doy flores, la hago víctima de mis caricias y de mis embelesos, le digo cosas muy bonitas, que ella me dice: 'me encanta que me digas esas cosas' y esa es la forma en que yo lo hago, porque lo hago auténticamente, lo hago de verdad”, apunta.

mafa