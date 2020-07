Alex Speitzer pide conciencia en la nueva normalidad

Ahora que Alejandro Speitzer se fue a España para buscar nuevas oportunidades de trabajo, además de descubrir que "viajar ya no es lo mismo", por las medidas sanitarias que se requieren como el uso de mascarilla; el actor también ha notado que, a pesar de ser países muy distintos, tanto en su natal México como en el país europeo las personas no están siendo prudentes en el camino a la nueva nueva normalidad, por lo que recomienda seguir las indicaciones de las autoridades para no complicar más la recuperación. "Veo aquí y en México lo mismo, y es que pareciera que algunas personas se olvidan de todo esto, que medianamente vemos la luz y ya es como si nada, y no, hay que seguir cuidándose, manteniendo esa distancia, ponerte la mascarilla, etcétera”.





Harán pruebas de Covid-19 antes de grabar escenas

Para regresar a grabar dentro de la nueva normalidad, la producción de la teleserie "Falsa identidad", de la cadena Telemundo, está tomando todas las medidas para que sus actores estén seguros y eso implica realizarles pruebas de Covid-19 dos veces por semana, dice Samadhi Zendejas. "Es una regla que puso la empresa en la que estoy trabajando, que todos los lunes y jueves nos van a realizar estas pruebas para tener la misma sintonía de que todos estamos bien y sanos". Son las nuevas reglas.



Morris Gilbert lo deja claro: se los dije

Todavía en la espera de la reapertura de teatros en México, al productor Morris Gilbert le ha entrado la nostalgia. En los últimos días ha compartido varias imágenes del musical "Chicago" (de las muchas obras afectadas en el país) en su cuenta de Instagram con un mensaje muy cierto: "No dejes para mañana el buen teatro que puedas ver hoy (o ayer)". Se los dije, insiste. Los teatros bajaron el telón a mediados de marzo pasado, debido a la pandemia por Covid-19.

