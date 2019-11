Alejandra Guzmán recibe burlas y memes por sus cejas tatuadas

El escándalo no deja en paz la vida de Alejandra Guzmán, pues ahora la cantante se ha vuelto tendencia no por su pleito con su hija Frida Sofía sino por un detalle que no escapó de los ojos de sus seguidores y detractores: se tatuó la ceja y mostró su rostro sin maquillaje.

La imagen de la intérprete de "Eternamente bella" se volvió viral en redes sociales por los cambios que se ha hecho la estrella de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.



Alejandra Guzmán, quien acaba de lanzar su disco "Love at the roxy", no pudo escapar de los clásicos memes, pero tampoco de comparaciones con personajes de ficción tales como un personaje de "El Planeta de los Simios", "Calamardo Guapo", "Jorge el curioso" y hasta el actor Mickey Rourke.



La neta, ya díganle a Alejandra Guzmán que deje en paz su rostro. pic.twitter.com/QVBAZvvTrK — Art. (@xrturdg) November 27, 2019

Alejandra Guzmán estrenando rostro como Calamardo guapo. pic.twitter.com/1yHmtJ0uVP — ICSI | 182 days (@latiadeustedes) November 27, 2019

A qué edad se enteraron de que Mickey Rourke era el verdadero papa de Alejandra Guzmán? pic.twitter.com/rH1mzwAcBf — El Bads Bunny (@elcompabugs) November 28, 2019

A qué edad te enteraste que Alejandra Guzmán es mamá de Jorge el curioso pic.twitter.com/tGfiRQxIaa — Nano (@Nananin86) November 28, 2019

Alejandra Guzmán se presentará el próximo 29 de noviembre en el Palenque Culiacán, en Sinaloa, como parte de "La Guzmán Tour 2019".



Primero el ayuwoki y ahora Anabelle.

Alejandra Guzmán no deja de sorprendernos.pic.twitter.com/Poseycc5Tz — Caballero Sad (@caballero_122) November 27, 2019

Esto pasó con Alejandra Guzmán pic.twitter.com/pG9FvXZnjH — Demi (@Demisomne) November 28, 2019



Desde inicios de septiembre la intérprete ha recibido varias críticas por su apariencia física y aprovechaban cualquier ocasión para ofenderla.

Hace unos meses Alejandra Guzmán dio de que hablar por un distanciamiento con Frida Sofía, esto porque la intérprete de "Mi peor error" habría salido con la expareja de su hija.

nrv