Alan Raamreey lanza su canal de entrevistas

Aunque para algunas personas el nombre de Alan Raamreey es relativamente nuevo, escuchar su voz es algo que la mayoría idéntica de inmediato, esto debido a las intervenciones comerciales que el conductor ha hecho desde hace algunos años en la televisión y radio nacional.

Alan es conocido por muchos como el joven que día a día lleva a los televidentes y radioescuchas ofertas de venta de productos, pero detrás de su voz afable y cargada de promociones, está un un comunicólogo que ahora también apuesta por su propio programa de entrevistas en internet.

“Es curioso pero si, mucha gente me identifica como Alan el que se dedica a la venta por televisión, por que al final es lo que he hecho en los último años pero pocos saben que soy un comunicólogo. Estar de alguna manera desde hace años como conductor de venta de productos me ha hecho tener tablas y llegar a la gente y que me ubiquen. También me ha dado mucha enseñanza y experiencia para poder lanzar mi proyecto en el cual ahora la gente puede ver otra faceta de mi”, detalló Alan en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esto ha llevado a Raamreey ha lanzar su programa “Al tiempo perfecto” en el cual mantiene entrevistas con cantantes, actores y especialistas en diversas ramas, en una plática que dijo, es más de amigos que de entrevistados, razón por la que, aseguró, su programa comienza a tener más adeptos.

La idea de este proyecto, señaló que nació de su necesidad de encontrar inspiración para él y para quien lo escucha y ve. Alan busca encontrar respuestas acerca de la vida y es a través de sus entrevistados que desea encontrarla.

“El nombre proviene de que creo que en esa frase que dice que el tiempo siempre es perfecto, de que las cosas llegarán cuando tengan que llegar y que con este programa constaté que entrevistar te da la libertad de poder indagar y obtener respuestas ante las dudas que tengas. Además las redes sociales y el internet nos dan esa libertad de hacer lo que quieras sin necesidad de un canal de obstáculos a los que te tendrías que enfrentar si desearas hacerlo de una manera tradicional”, explicó.

A inicios de este añoa Alan lanzó la primera temporada de su show a través de su canal de YouTube y en breve lanzará la segunda y confiesa que más allá de hablar de la vida privada de sus entrevistados, desea que su programa se mantenga con el espíritu con el que se creó, que es el de inspirar a los espectadores por medio de las vidas de quien está frente a la cámara.

“Nunca ha sido mi idea hacer un programa de chismes, no porque esté en contra de ellos sino porque nosotros vamos por otro camino, para eso ya hay programas que se especializan en eso, nosotros queremos y buscamos contar sus historias de superación, de lo que han vivido, que han hecho que valoren sus carreras y que empoderen sus carreras. buscamos que la gente que lo vea se sienta inspirado”, detalló.

