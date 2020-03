Aislinn Derbez vuelve a Instagram para agradecer felicitaciones

Luego de que por la mañana su expareja Mauricio Ochmann le deseara felicitaciones por su cumpleaños, la actriz Aislinn Derbez dice que no recordaba que era su cumpleaños y se mostró al natural en sus redes sociales.

"Dije que no iba a postear pero olvidé que era mi cumpleaños, jaja y he recibido las felicitaciones mas hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón, así que quería agradecerles a todos”, publicó.

La hija mayor de Eugenio Derbez a través de su cuenta de Instagram agradeció a todos aquellos que la han felicitado por su cumpleaños número 33 y dijo sentirse agradecida pues considera este aniversario como un renacer para ella.

“Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial. Gracias a los que le acompañan en mi camino y me dan tanto amor”, continuó su mensaje.

Al finalizar la actriz detalló que Justo a este mensaje dejaba una fotografía de ella sin maquillaje donde se le ve con ojos de felicidad, que añadió, “refleja cómo me siento”.