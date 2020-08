¡Aguas con la pluma, Maribel!

De plano no la vio y se la llevó de corbata. La actriz y conductora de televisión Maribel Guardia hizo pasar por un susto a los guardias de seguridad cuando chocó su camioneta con la pluma del estacionamiento de Televisa al salir de sus instalaciones. “Yo creo que no (me la van a cobrar) porque ya no me dijeron nada, yo venía bien relajada, nunca corro, soy de las que manejan como tortuga, no soy de las que anda corriendo… La verdad se portaron muy amables, eso sí, porque qué mala onda que lo haya tirado (risas) y luego con esta camionetota, yo ni cuenta me di, sólo dije: qué raro, está caída esta cosa…”, contó.

Cantantes se niegan a cobrar menos

Los cantantes se declaran listos para regresar pero en las mismas condiciones, incluidas las económicas. Nos cuentan que los promotores de las más importantes empresas del país se están enfrentando a un nuevo problema en su intento por retomar los conciertos, pues dadas las condiciones de la nueva normalidad: recintos con menos aforo (ningún evento masivo, de entrada), medidas sanitarias y un deterioro económico generalizado, piden a los artistas reducir sus tarifas para los shows que ya están pactando (la mayoría para 2021), algo a lo que se están negando totalmente; en pocas palabras, quieren cobrar lo mismo que antes de la crisis sanitaria. ¿Llegarán a un acuerdo?

Flor Amargo estrena caracol de mascota

Flor Amargo siempre se ha caracterizado por romper esquemas con su música donde se aventura a experimentar sin miedo a las críticas, por eso no es de sorprenderse que si nueva mascota no sea nada común. Según compartió en Instagram, se acaba de hacer de un caracol y hasta una casita con plantas le hizo. Para cuidarlo como se debe, pidió tips a sus fans, así que si alguien tiene consejos para el cuidado de un caracol ahora es cuando.

