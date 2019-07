Adam Sandler escribe emotivo mensaje a Cameron Boyce

La comunidad de actores de Hollywood ha reaccionado tras la noticia de la muerte repentina de Cameron Boyle, pero en especial a Adam Sandler a quien le dolió este suceso y que en su cuenta de Instagram escribió un emotivo mensaje recordando al joven de 20 años.

El comediante quien fue el padre del actor de la serie de Disney "Jessie" en las dos dos películas "Son como niños" lamentó el fallecimiento de Boyle, quien hiciera el papel de Luke Ross.

"Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. (Cameron) era el niño más amable, talentoso y decente. ¡Me encantó ese niño! Se preocupaba mucho por su familia, se preocupa mucho por el mundo".

"¡Gracias, Cameron! por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino, nuestros corazones están rotos. Estoy pensando en tu increíble familia y enviamos nuestras más profundas condolencias", escribió el también director a lado de una foto del chico.

Cameron Boyce falleció mientras dormía como consecuencia de una enfermedad por la que recibía tratamiento y debido a esto también Kenny Ortega, director de "Los descendientes", también lo recordó con una imagen del grupo dándose la mano. "Mi amor, mi luz y oraciones con la familia de Cameron. Cameron irradiaba tanto amor, alegría y compasión cuando estaba ante su presencia. Su talento, inconmensurable. Su amabilidad y generosidad, sobrecogedoras. Ha sido un honor indescriptible conocerlo y trabajar con él. Te encontraré en todo lo bello y bueno, amigo. Veré las estrellas buscando tu luz. Descansa en paz", fueron sus palabras.

La mayoría de los actores de "Los descendientes" ha preferido guardar silencio ante la muerte inesperada de Boyce. Cameron Dove, la actriz que era más cercana a él, publicó un último mensaje que parecía tener relación con el hecho, del que los más cercanos tuvieron noticia el sábado.

"Sin palabras, las palabras vendrán después", escribió sobre una imagen del musical "The Light In the Piazza", que terminó temporada ese mismo día.

Skai Jackson, que interpretó a la hermana de Cameron Boyce en la serie "Jessie", también manifestó su tristeza y compartió un video de cuando el actor era niño y cantaba el tema "I'll Be There" de Michael Jackson.

Luego escribió: "No sé ni por dónde empezar. Me faltan palabras. No pensé que tendría que escribir esto. Cam, eras único. Mi corazón se rompió para siempre. Me siento dichosa por el tiempo que compartimos en el set, dabas los mejores abrazos. Me habría gustado abrazarte más fuerte cuando nos vimos por última vez hace unos meses. Gracias por haber sido el hermano mayor que nunca tuve. No puedo dejar de llorar, te amo mucho, vuela aldo. Serás el mejor ángel de Dios".

Por su lado, Zendaya publicó en sus historias de Instagram: "Absolutamente destrozada. Mi corazón con tu familia y amigos".

