Aaron Carter padece de esquizofrenia, bipolaridad, depresión y ansiedad

El cantante estadounidense Aaron Carter ha decidido compartir su "verdad". En una entrevista en el programa de televisión "The Doctors", el músico ha revelado que padece esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

El hermano menor de Nick Carter, integrante del grupo Backstreet Boys, también adicto a los calmantes y al alcohol, afirmó ante los televidentes que no tiene "nada que esconder" y enseñó una bolsa repleta de los medicamentos que le suministran para sus tratamientos.

Tras un año en rehabilitación, el músico protagonizó en el último mes varios escándalos y hoy publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que no ha tranquilizado del todo a sus fans. En éste aclara que no cancelará sus próximos conciertos, pero sí adelanta que no sumará -al menos de momento- más fechas a las ya pautadas.

"Hoy me desperté sintiéndome muy bien y saludable. No se preocupen. Estaré para los shows programados (que figuran) en mi sitio oficial. Se malinterpretó cuando dije que cancelaría shows. No me estaba refiriendo a los ya confirmados sino a los que todavía no lo están. Nos vemos pronto", escribió Carter en un posteo junto a una selfie en la que se lo ve con el torso desnudo y gesticulando con una mano, indicando de que todo va bien.

Woke up today feeling great and healthy don’t worry I’ll be there for my fans for the shows currently on my site. My words were misconstrued when I said I was “canceling” shows. I wasn’t referring to my confirmed shows I was getting to shows that are currently on hold. See u soon pic.twitter.com/sbZK8SFmSn

— Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019