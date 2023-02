Fans de RBD acampan bajo el sol en Guadalajara para conseguir los boletos de su concierto

Aunque la taquilla abrió a las 14:00 horas, Abigail Arrazola llegó desde las 09:00 a las afueras del estadio 3 de Marzo, en Zapopan, para comprar boletos para la segunda fecha de RBD en esta ciudad; delante de ella había al menos otras 50 personas esperando bajo el sol matutino la apertura de la preventa de boletos.

Abigail escucha la música de esta agrupación desde los 4 años, cuando su hermana mayor se la mostró y juntas la disfrutaban.

“Ya intenté las otras preventas aquí en Guadalajara, pero pues no he podido conseguir el boleto, lo intenté por internet y no me deja Tiketmaster comprar los boletos, por eso dije, no hay otra alternativa que ir a hacer fila y me vine”, señaló la joven.

Al inicio de la fila un joven acompañaba a sus amigas para comprar boletos, aunque él no tenía muy claro quien se presentaría:

–¿Esta es la fila para la taquilla?

–Sí, es esta.

–¿Desde qué hora llegaron?

–Antes de las ocho.

–¿Pero sí es la fila para comprar boletos para el concierto?

–Sí, para… ¿Cómo se llama el grupo? –pregunta el joven a una de sus acompañantes, que lo mira un poco desconcertado y responde: RBD.

Después de que hace unos días se agotaran los boletos para la presentación del próximo 26 de noviembre, el marte pasado la agrupación anunció a través de su cuenta de Instagram que abriría una nueva fecha de concierto el lunes 27 de noviembre, por lo que la preventa para tarjetahabientes de Citibanamex comenzó este jueves 2 de febrero de las 14:00 a las 23:00 horas y la venta general iniciará el viernes a las 14:00 horas.

