Fans de Daddy Yankee y Arcangel se saltan clases y piden vacaciones con tal de verlos en la CDMX

No todos los días existe la oportunidad de ver a pilares del reggaetón, es por esto que un grupo de fanáticos se han reunido estos días a las afueras de un hotel en Paseo de la Reforma con tal de poder ver a dos de sus más grandes ídolos: Arcangel y Daddy Yankee.

Este miércoles, por ejemplo, un grupo de chavos se dieron cita en este lugar con el propósito de ver a alguno de los dos cantantes, aunque sea de lejos, aunque lo ideal era obtener alguna selfie con ambos.

“Estoy muy emocionada porque la verdad es la primera vez que venimos a ver a un artista y esperarlo, desde pequeña a mi mamá le gustaba mucho, entonces me siento muy emocionada por eso. Venimos a ver a Arcangel y también esperamos ver a Daddy, pero no sabemos si está aquí”, señaló Yunuen, de 23 años.

Esta chica llegó junto con un grupo de amigos de la universidad, de la licenciatura de Negocios Internacionales del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, aprovecharon que tenían horas libres para estar en el lugar.

“No pudimos ir a su concierto, pero sí podemos verlos aquí afuera de su hotel, nosotros vamos en la universidad, no es tan difícil saltarse clases, ya es tu propia responsabilidad, pero sí teníamos horas libres y nos agarramos otras clases y ya para venir aunque sea algunas horas para poder ver a los artistas”, comentó Elani, de 23 años.

Durante las tres horas que estuvieron afuera del complejo hotelero no tuvieron suerte de ver a las estrellas del género urbano, sin embargo no pierden las esperanzas de verlo en alguno de estos días.

“Yo igual estoy esperando a Arcangel porque desde hace tiempo también lo escucho y Daddy Yankee también es una figura que muchos conocen e igual es la primera vez aquí esperando a un artista de este calibre y pues espero que se nos pueda dar la oportunidad de verlos”.

Algunos de estos fans, habían visto hace poco a Arcangel en el festival Flow Fest por lo que deseaban verlo más de cerca, como Brayan de 23 años, quien explicó tener pena de estar esperando en este lugar para verlo.

“Arcangel marcó toda mi infancia, lo escuché desde que estaba chiquito, es muy emocionante haberlo escuchado (en el festival), tiene canciones que escuchas tal vez en la calle, cuando vas a comprar las tortillas son muy sonadas. Daddy Yankee también me gusta, pero soy más fan de Arcangel”, señaló Brayan.

Amy Paz, de 19 años, estudia Negocios en el IPN, en el Casco de Santo Tomás y también fue a las afueras del hotel para ver a Arcangel y Daddy Yankee.

“Es complicado que Yankee vuelva a hacer otra gira porque ya anunció como tal su retiro y de Arcangel es uno de los nuevos pilares que ha venido en los últimos años, me gusta su discografía. Hasta el momento no los he visto y por eso me animé a venir hoy”.

Todo, por ver a Daddy Yankee

Río Piña Paz, de 29 años, comentó a EL UNIVERSAL que pidió días de vacaciones exclusivamente para hacer el intento de ver a Daddy Yankee, durante toda la semana.

“Ya tengo foto con Arcangel, pero quiero otra, lo vi en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Monterrey, venía de buenas. Hay un dicho muy cierto que dice: el que busca encuentra, lo tienes que buscar por todos lados”.

“Arcangel es bipolar, de 10 personas que le piden foto, da seis, es según su humor y Yankee es un amor de persona, nada más tienes que llegar a él, porque su seguridad lo cuidan mucho, pero llegas y te da la foto, nos esperaremos el tiempo necesario para poder verlo, somos aferrados”.

Bryan García, de 25 años, aprovechó que salió temprano del trabajo para venir al hotel; consideró que los únicos que pudieran acercarse a los zapatos de Daddy son Don Omar y Bad Bunny, los demás artistas todavía no.

“Daddy Yankee es el pilar del reggaetón con el que yo crecí y ahorita que se retira está bien verlo. Fui a su concierto de este martes de pura suerte y Arcangel, a pesar del ego que tiene, de que es intocable, me gusta también su música. Lo más loco que he hecho por ellos ha sido perder horas para poder verlos”.

Arcangel se presentó recientemente en el festival Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México el pasado 27 de noviembre, mientras que Daddy Yankee ya ha tenido un par de conciertos en el Foro Sol como parte de su gira de despedida y dará los últimos shows este viernes 2 de diciembre, sábado 3 y domingo 4.

